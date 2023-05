Embraer E195 ‘moddert’ naast landingsbaan | Video

Een Embraer E195-E2 van het Braziliaanse Azul Linhas Aéreas gleed afgelopen dinsdag van de landingsbaan na te zijn geland.

De machine, registratie PS-AED, vertrok 23:30 uur lokale tijd vanuit Campinas Viracopos International Airport naar Salvador, een stad aan de oostkust van Brazilië. Na twee uur arriveerde de Embraer op haar bestemming. Het toestel landde op de kortste landingsbaan van de luchthaven. Die kent een lengte van 1.500 meter. Het asfalt was echter door de slechte weersomstandigheden natgeregend. Hierdoor kreeg de machine naar alle waarschijnlijkheid te maken met een zogeheten runway excursion, dat wil zeggen dat een toestel op een andere manier dan taxiënd of opstijgend ongewenst de landingsbaan verlaat. Op beelden op sociale media is te zien dat de Embraer in het gras en modderpoel tot stilstand kwam. Iedereen in het toestel bleef ongedeerd. ‘Na het incident zijn alle passagiers en bemanningsleden veilig van boord gegaan. De luchtvaartmaatschappij betreurt het veroorzaakte ongemak en verleent alle nodige bijstand’, aldus Azul Airlines tegenover Simple Flying. #Ongoing Azul Flight 4372, an ERJ-195, had an incident on Bahia (Brazil). No reports of injuries. On landing, jet overran runway and came to a stop on the grass. Updates when possible. Thanks to @luizhen95262129 for the info pic.twitter.com/dVeRztwG4o— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) May 11, 2023

NOTAM afgegeven voor incident

Na het incident werd een NOTAM, berichten die relevant zijn voor piloten, afgegeven. Hierin stond dat de desbetreffende baan de komende vijf dagen gesloten moest blijven. Verwacht werd dat binnen dit tijdsbestek de Embraer uit het gras en modder gehaald kon worden. De andere startbaan bleef echter wel open. Wat de status van de machine momenteel is, is niet bekend. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt in ieder geval dat de vervolgvlucht vanuit Salvador naar Campinas Sao Paulo geannuleerd is, evenals die van Campinas Viracopos International Airport naar Rio de Janeiro.