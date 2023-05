Europa fluit kabinet terug op SAF-doelstellingen

De Europese Commissie (EC) heeft het kabinet laten weten dat het de plannen voor het verplicht bijmengen van Sustainable Aviation Fuels (SAF) moet afzwakken. Het vorige kabinet sprak in 2019 met de luchtvaartsector af dat vanaf 2030 luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn veertien procent SAF bij de reguliere brandstof te mengen. Dit percentage zal conform Europese richtlijnen worden teruggeschroefd naar zes procent.

Een woordvoerder van de EC geeft als reden dat er sprake moet zijn van een ‘level playing field ‘. Volgens de Commissie moeten luchtvaartmaatschappijen in alle EU-lidstaten voldoen aan dezelfde normen. Vanwege de beperkte hoeveelheid SAF die er vooralsnog beschikbaar is, zal het gelijke speelveld voorkomen dat vanwege lokaal afwijkende normen een tekort aan de brandstof ontstaat. De EC spreekt dan ook van een ‘overgangsperiode‘ om de industrie klaar te maken voor het op grote schaal gebruiken van SAF.

SAF wordt gezien als de belangrijkste kaart die de grote commerciële luchtvaart in handen heeft om binnen afzienbare tijd te verduurzamen. Emissievrije oplossingen als op waterstof of batterij elektrisch vliegen lijken vooralsnog alleen weggelegd voor de kleine en regionale luchtvaart. Een belangrijk voordeel is dat deze brandstof gebruikt kan worden in bestaande vliegtuigen. De uitstoot van bestaande en toekomstige vliegtuigen kan daardoor verminderd worden zonder aanpassingen aan de motoren te hoeven doen.

Op het eerste gezicht lijkt het ingrijpen vanuit Brussel goed nieuws voor vanuit Nederland opererende luchtvaartmaatschappijen. De verplichting om de relatief dure brandstof bij te mengen wordt afgezwakt. Echter, doordat daarmee ook de uitstoot van schadelijke gassen in een lager tempo afneemt zal het kabinet genoodzaakt zijn te zoeken naar andere maatregelen om te voldoen aan het Parijse klimaatakkoord. Hiermee komt er dus een extra stok achter de deur om in te zetten op het verminderen van het aantal vluchten op Schiphol. Maar ook daarmee zal het kabinet moeten voldoen aan Europese richtlijnen.