KLM 777 vertrekt alsnog na terugkeer Schiphol

Een Boeing 777-300 van KLM keerde woensdag aan het eind van de middag terug naar Schiphol vanwege een agressieve passagier aan boord.

De machine, registratie PH-BVF, ging om 16:45 uur vanuit Amsterdam op weg naar Accra (Ghana). De triple seven steeg op vanaf de Kaagbaan en zette de route over Brussel voort. Echter, vlak over de grens tussen België en Frankrijk maakte het vliegtuig rechtsomkeert. Reden was het agressieve gedrag van een passagier. Na een vlucht van iets minder dan een uur landde de 777 op de Buitenveldertbaan en taxiede naar de gate waar alle passagiers eerder waren ingestapt.

Een 777 van KLM keerde terug naar Schiphol wegens een opstandige passagier © Flightradar24.com

Agressiviteit aan boord

De reiziger werd geïdentificeerd als een 44-jarige man uit Spanje. Gedurende de vlucht zou hij dronken zijn geweest. Hij bedreigde zowel bemanningsleden als medepassagiers en viel ook enkele van hen aan. Details daarover zijn echter niet bekend. Toen de 777 terugkeerde op Schiphol haalde de koninklijke marechaussee de man van boord en arresteerde hem. Volgens NH Nieuws werd hij een dag later pas verhoord, omdat hij dusdanig diep in het glaasje gekeken had dat dit eerder niet mogelijk was.

Vertraging door voorval

Nadat de 777 een uur en een kwartier aan de grond stond, vertrok de machine alsnog op weg naar Accra. Daar landde het toestel zes uur later. De terugvlucht liep door het voorval eveneens vertraging op. In plaats van 23:15 uur lokale tijd, steeg de triple seven rond de klok van één uur op. Eén uur en vijftien minuten later dan de geplande aankomsttijd keerde de PH-BVF terug op Schiphol.

Toename agressie

Eind maart dit jaar maakte een andere 777 onderweg naar Calgary ook al een omkeer naar Amsterdam toen een reiziger zich agressief opstelde tegenover het cabinepersoneel. De bemanningsleden slaagden er toen in de passagier vast te binden alvorens die op Schiphol van boord gehaald werd. Het aantal van dergelijke incidenten neemt de laatste tijd steeds meer toe. Dikwijls is daarbij alcohol in het spel. Ook druggebruik ligt meer dan eens ten grondslag aan dit ongewenste gedrag. Veelal is er voordat iemand aan boord is al ingegrepen. Maar soms is dat dus niet zo en vinden de incidenten plaats aan boord van het vliegtuig zelf. Overigens wordt ook het steeds krapper worden van de zitplaatsen als mogelijke bron van agressie genoemd. Mensen hebben eerder last van elkaar, wat agressie kan oproepen.