Schiphol herpakt zich tijdens meivakantie

Na een problematisch verlopen meivakantie in 2022, kan Schiphol dit jaar terugkijken op een goed verlopen vakantieperiode. Het aantal reizigers lag met 1.1 miljoen zelfs tien procent hoger dan vorig jaar. Ook het gemiddeld aantal passagiers per dag was met 66.000 hoger dan de 58.000 een jaar eerder. De twee belangrijkste maatregelen die Schiphol heeft genomen om capaciteitsproblemen te voorkomen zijn het inhuren van extra beveiligingspersoneel en het beperken van het aantal vluchten.

Vooral ochtendvluchten werden beperkt door het aantal vluchten tussen 08:00 en 10:30 uur met vijf procent te verminderen. Ondanks deze beperking is het dus gelukt om meer passagiers te vervoeren zonder de problematisch lange rijen die wij allemaal kennen van de beelden tijdens eerdere vakantieperiodes.

De grootste bottleneck was vorig jaar het tekort aan beveiligingspersoneel. De schatting was dat Schiphol deze meivakantie minstens 800 extra beveiligingsmedewerkers nodig zou hebben om problemen te voorkomen. Door een wervingscampagne en salarisverhoging lukte het om 850 extra mensen aan te nemen. En met het verwachtte resultaat. Slechts 5% van de vertrekkende passagiers had een wachttijd van meer dan tien minuten bij de beveiligingscontrole.

Eerder waren er nog twijfels of de genomen maatregelen wel voldoende ruimte gaven om de jaarlijkse topdrukte af te handelen. Zo dreigden werknemers van afhandelingsbedrijven met een wilde staking uit onvrede over hun salaris en werkomstandigheden. Het bleef echter bij een dreiging want een daadwerkelijke werkonderbreking is uitgebleven.

Het lijkt Schiphol gelukt om met de juiste maatregelen, waaronder het beperken van het aantal vluchten, een goed resultaat tijdens een piekmoment neer te zetten. Vanaf komende maandag zal de beperking op het aantal vluchten worden opgeheven en mogen luchtvaartmaatschappijen alle toegewezen slots uitvoeren. De vraag is nu of het beperken van het aantal vluchten tijdens de zomerperiode wederom nodig zal zijn om de operatie in goede banen te leiden. Schiphol zegt zelf alle leermomenten, zowel positief als negatief, van de afgelopen weken mee te nemen om beperkingen in de toekomst te voorkomen.