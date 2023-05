Turkije zet volgende stap om te concurreren met Europese hubs

Sinds een aantal jaar is Istanbul hard op weg een hub te worden die gaat concurreren met de grote vliegvelden in West-Europa. De laatste ontwikkeling op dit gebied is de aankondiging van Turkish Airlines om een bestelling van zeshonderd nieuwe vliegtuigen te gaan plaatsen. Bedoeling is om in 2033 meer dan achthonderd vliegtuigen te kunnen opereren.

De president van Turkish Airlines, Ahmed Bolat, zegt dat hij in gesprek is met ‘een van de grote vliegtuigproducenten’ over een deal. Boeing zal een deel van de bestelling toegekend krijgen en ‘de andere fabrikant’ kan waarschijnlijk ook een bestelling verwachten, doelend op Boeings grootste concurrent Airbus. De officiële aankondiging zal zich voordoen tijdens de jaarlijkse IATA-top in Turkije. De top vindt plaats van 4 tot en met 6 juni.

Tweehonderd van de zeshonderd toestellen zullen wide bodies zijn waarmee de luchtvaartmaatschappij haar internationale netwerk flink kan uitbreiden. De airline wil daarmee haar positie als grootste luchtvaartmaatschappij qua aantal beschikbare stoelen op internationale vluchten verstevigen. De groei van de Turkse vloot is nodig om de groeiambities van het in april 2019 geopende Istanbul Grand Airport waar te maken. Dit vliegveld is met 64,3 miljoen afgehandelde passagiers al de drukste luchthaven van 2022, maar de ambitie is om in 2028 een capaciteit van 200 miljoen passagiers te halen.

De combinatie van de grootste network carrier met Europa’s drukste luchthaven maakt Istanbul een geduchte concurrent voor hubs als Heathrow, Charles de Gaulle en Schiphol. De tijd zal leren of het de Turken lukt hun ambities waar te maken. Aan slagkracht zal het in ieder geval niet liggen.

Een voordeel van de West-Europese luchthavens is hun gunstigere ligging tussen Noord-Amerika en Azië. Wanneer het nodig is een tussenstop te maken is het qua vliegtijd voordelig om een noordelijk gelegen vliegveld in Europa te nemen. Londen, Parijs en Amsterdam scoren daarmee goed.

Een bijkomende relevante factor is de grootte van het netwerk van de hub. Hierdoor vallen het geografisch nog gunstiger geleden Helsinki en Oslo af. Het netwerk van West-Europese luchthavens is groot, maar of het kan blijven concurreren met de opkomende hubs in het oosten is een van de belangrijkste vragen voor de West-Europese luchtvaart in de nabije toekomst. In Turkije zijn ze in ieder geval klaar om de strijd aan te gaan.