‘KLM en TUI zien concurrentie op route Schiphol’

Met ingang van 1 november wil Corendon vluchten uitvoeren tussen Schiphol en Curaçao. De reisorganisatie gaat daarmee de concurrentie met KLM en TUI aan.

Een bron binnen Corendon laat aan De Telegraaf weten dat de reisorganisatie op de route een ingehuurde Airbus A350 met bemanning gaat inzetten tussen Amsterdam en Willemstad. Het toestel biedt plaats aan meer dan 350 reizigers. Hoeveel vluchten per week het betreft is nog niet bekend. Dat geldt eveneens voor de vliegtijden. De vlucht(en) sluit(en) goed aan op de hotels die Corendon op het eiland in het Caraïbisch gebied aanbiedt. De reisorganisatie bezit al één hotel op Curaçao en investeert momenteel in een tweede, samen goed voor 1200 vakantiegangers.

Nog een concurrent

KLM en TUI vliegen reeds op Willemstad. KLM vliegt iedere dag als KL735 en KL736 op en neer en zet op de route een Boeing 777-300 in. Voorheen betrof het zelfs twee dagelijkse vluchten, maar een daarvan werd oktober vorig jaar geschrapt. TUI voert eveneens elke dag een vlucht uit tussen Amsterdam en Curaçao. Op sommige dagen gaat de luchtvaartmaatschappij zelfs twee keer heen en weer. Op de route zet deze airline een Dreamliner in.

Verhoogde prijzen

De vloot van Corendon bestaat enkel uit Boeing 737’s van het type 800 en 800 MAX. Omdat deze vliegtuigen geen bereik hebben om naar het Caraïbisch gebied te vliegen, biedt de reisorganisatie stoelen aan op de KLM-vluchten. Onlangs verhoogde KLM de prijzen. ‘KLM vroeg €1000 per stoel voor de uitbreiding en toen is Corendon zelf gaan rekenen. Het kwam uit zelf een toestel in te huren. Daarmee creëert KLM onbedoeld extra concurrentie voor zichzelf, omdat er 1500 stoelen per week bij komen op de route’, aldus een anonieme bron binnen de reisorganisatie.