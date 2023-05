De Nederlandse straaljagers op vliegbasis Eindhoven | Boek

Recent verscheen bij uitgeverij Geromy een omvangrijk fotoboek over de vliegbasis Eindhoven. Vliegbasis Eindhoven – Were Di 1952-1994 is samengesteld door Dick Lohuis en Gijs Dragt. In 432 pagina’s wordt een overzicht gegeven van de ‘jet fighter years’, de periode waarin Nederlandse straaljagers vlogen vanaf de Brabantse vliegbasis.

De samenstellers kozen als startdatum van het overzicht 1 mei 1952, toen de luchtmacht neerstreek op Vliegbasis Eindhoven. In de jaren daarvoor was de Britse Royal Air Force beheerder van het veld. Het boek is dus geen compleet overzicht van de geschiedenis van ‘Welschap‘ dat al in 1932 in gebruik werd genomen als civiel vliegveld.

In 1952 richtte de Koninklijke Luchtmacht op Eindhoven kort na elkaar twee squadrons op, 314 en 316 squadron. Beide werden uitgerust met de F-84G Thunderjet-straaljager. In de jaren die volgden, kwamen en gingen diverse vliegtuigtypes: de F-84F Thunderstreak, de NF-5 en de F-16. Het boek eindigt met de opheffing van 316 squadron op 30 maart 1994, dat het einde betekende van Eindhoven als thuisbasis van de F-16. NF-5A, tentoongesteld op de vliegbasis Eindhoven © Leonard van den Broek

De geschiedenis van Vliegbasis Eindhoven in de betreffende periode is voornamelijk in beeld vastgelegd. Verwacht geen gedetailleerde beschrijving van het leven op de vliegbasis, of hoe het personeel de dreiging van de Koude Oorlog beleefde. Het nostalgische gevoel wordt vooral met beelden opgeroepen: met meer dan 750 zwart-wit en kleurenfoto’s is het boek rijkelijk geïllustreerd. Veel foto’s komen uit privéarchieven en zijn nog nooit eerder gepubliceerd. Samensteller Dick Lohuis werkte jarenlang zelf bij de luchtmacht en kon ook putten uit zijn eigen collectie.

Per gebaseerd squadron is er een overzicht van de diverse vliegtuigtypen waarmee werd gevlogen vanaf Eindhoven. Het transport-squadron 334 dat vanaf 1992 met de Fokker F.27 Friendship opereerde, is daarbij niet vergeten. Ook de diverse Eindhovense demoteams komen aan bod. Meer dan de helft van het boek is gevuld met foto’s van de diverse oefeningen, squadronuitwisselingen en Open Dagen die op Eindhoven plaatsvonden. Van de eerste oefening in 1959 (“Royal Flush’ fotoverkenningsoefening) tot de laatste Open Dag in 1993 (met de F-117 ‘Stealth’), werkelijk geen enkel evenement wordt vergeten. Zo kwamen in 1974 al Amerikaanse C-130 Hercules-toestellen naar Eindhoven om parachutisten te droppen vanwege de viering van 30 jaar bevrijding van Eindhoven. Bijna vijftig jaar later gebeurt dit nog steeds.

Het boek geeft een fraai fotografisch overzicht van wat er in de Koude Oorlog zoal te zien was op het vliegveld. Voor iedereen met warme herinneringen aan de vliegbasis Eindhoven is het boek daarom een ‘must have’.