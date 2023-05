Tijdelijke oplossing probleem E195-E2 KLM

Een groot deel van de Embraer E2-vloot kampt met motorproblemen en moet aan de grond blijven staan. Daardoor zet KLM oudere E190’s langer in.

Twee jaar geleden nam KLM de eerste E195-E2 in dienst ter vervanging van de verouderde E190’s. Het nieuwe type dat dienstdoet voor KLM Cityhopper is een stuk stiller en zuiniger ten opzichte van de voorganger. Echter, motorperformance-problemen gooien roet in het eten. Alhoewel de vliegveiligheid niet in het geding is, staan acht van de vijftien machines al meerdere maanden geparkeerd. De vliegtuigbouwer werkt samen met Pratt & Whitney aan oplossingen.

Onwaarschijnlijk

KLM laat bij NH Nieuws weten de E190’s langer in te zetten waarbij de toestellen in dienst zullen blijven totdat de problemen met de E195-E2 zijn opgelost. Tevens vult KLM het vloottekort aan door vliegtuigen van German Airways in te huren. Ondanks dat bestaat de vrees dat KLM in de zomer vluchten moet annuleren naar aanleiding van de motorproblemen. Het streven van de maatschappij is reizigers al maanden van tevoren in te lichten en naar andere vluchten om te boeken. Omdat de motorproblemen zich op willekeurige tijdstippen voordoen, is het onwaarschijnlijk dat voorspeld kan worden wanneer een vliegtuig onderhoud nodig heeft. Desondanks ligt het niet in de verwachting dat er klanten worden gedupeerd zoals bij Transavia dat er niet in slaagde al haar passagiers een vervangende vlucht aan te bieden.

KLM Cityhopper vervoert vooral passagiers die op Schiphol overstappen op een intercontinentale vlucht en veel minder naar vakantiebestemmingen.