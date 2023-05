Lufthansa noemt termijn inzetbaarheid A380

Het einde van het tijdperk van de Airbus A380 van Lufthansa is nog niet in zicht. De toestellen vliegen voorlopig tot minimaal 2027.

Vorig jaar besloot Lufthansa de eerste vier van haar acht nog resterende A380’s van stal te halen. Het bleef twijfelachtig of ook de laatste twee weer dienst zouden gaan doen. Momenteel zet de luchtvaartmaatschappij de Superjumbo in op korte afstandsvluchten. Op die manier worden bemanningsleden die sinds de coronacrisis niet meer op de A380 hebben gevlogen, getraind voor de hervatting van vluchten naar Boston en New York.

Vertraging 777X

Voor de intercontinentale vluchten zal de Duitse luchtvaartmaatschappij voorlopig nog wel gebruik maken van de Superjumbo. ‘Eén ding is duidelijk: de Superjumbo wordt niet voor de korte termijn ingezet, maar zal nog vele jaren blijven vliegen’, aldus bestuurslid Detlef Kayser die het jaar 2027 noemt bij The AeroTelegraph. Dat de A380 weer kon terugkeren in de vloot hangt vooral samen met de vertraagde levering van de Boeing 777X. Begin december vorig jaar vertoonden de GE9X-motoren ongewoon gedrag waardoor de testvluchten opgeschort werden. Als gevolg hiervan zouden verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder Lufthansa, de 777X later ontvangen.

Klantvraag

De Duitse airline verwacht dat de 777X in 2025 in dienst genomen kan worden. ‘Maar we weten nog niet of het (met de inzet van de A380, red.) daarna doorgaat. Men wil niet te deterministisch zijn, want men moet ook snel kunnen reageren op veranderingen’, vervolgt Kayser. Behalve voor het opvangen van de vertraging van de levering van de 777X wordt de A380 ingezet om aan de klantvraag te kunnen voldoen. ‘Volgend jaar verwachten we minstens een miljoen reizigers met de A380 te kunnen vervoeren die we anders geen stoel hadden kunnen aanbieden’, zegt Jens Ritter, Chief Executive bij Lufthansa.