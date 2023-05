Pilatus levert tweeduizendste PC-12

De Zwitserse vliegtuigfabrikant Pilatus heeft haar tweeduizendste PC-12 geproduceerd. Het zakenvliegtuig is al dertig jaar zeer populair.

Vrijdag leverde Pilatus Aircraft het speciaal beschilderde exemplaar af aan haar nieuwe eigenaar in de Verenigde Staten. De mijlpaal werd gevierd met een groot feest voor alle medewerkers. Oscar Schwenk, voormalig CEO van Pilatus, zei dat ‘iedereen ons uitlachte’ toen de fabrikant de PC-12 34 jaar geleden aan het publiek presenteerde. Experts zeiden destijds dat er hooguit enkele tientallen PC-12’s verkocht zouden worden.

In de 32 jaar sinds de eerste vlucht verbeterde Pilatus het toestel voortdurend. Eerst werd de NG-versie gelanceerd, gevolgd door de NGX in 2019. ‘De PC-12 zal een zeer lange levensduur hebben’, aldus Markus Bucher, Pilatus-CEO. Er bestaan al nieuwe technologieën waarmee het vliegtuig verder ontwikkeld kan worden. Bucher hoopt dat het type nog ‘enkele decennia’ verkocht kan worden en ‘weet zeker dat we nog veel meer feestjes kunnen vieren.’

Specificaties

De Pilatus PC-12 kan ruim 3400 kilometer vliegen en heeft een kruissnelheid van 528 kilometer per uur. Het toestel kan landen op onverharde banen en biedt plaats aan zes tot twaalf passagiers. Het beschikt ook over een grote laaddeur waardoor het verschillende soorten vracht kan vervoeren. Dit maakt het een aantrekkelijk vliegtuig maakt voor commerciële en particuliere exploitanten. Zo zijn er in 2021 nog drie leeuwen met een PC-12 overgevlogen. De machine kan tevens als vliegende ambulance worden ingezet.

Types

Pilatus bouwt behalve de PC-12 ook andere vliegtuigen zoals de PC-24-zakenjet en de PC-21. De PC-21 is een zeer geavanceerd trainingsvliegtuig dat onder andere wordt gebruikt door de Zwitserse, Franse en Spaanse luchtmacht. Het toestel is speciaal ontworpen om jachtvliegers in opleiding langer te laten trainen op een turbopropvliegtuig. Volgens Pilatus scheelt dit veel meer kosten dan wanneer er sneller wordt overgegaan op trainen in een straaljager. De voorloper van de PC-21, de PC-7, is in dienst bij de Koninklijke Luchtmacht.