Verkeerde plek van vertrek én aankomst A320

Een Airbus A320 van Condor vertrok van een andere luchthaven dan de bedoeling was. Uiteindelijk arriveerde het toestel ook nog eens op een ander vliegveld.

De machine, registratie D-AICF, vertrok begin deze maand vanuit Hamburg naar Heraklion, Kreta. Toen de A320 het Griekse eiland naderde, was de wind op de luchthaven dermate extreem dat besloten werd uit te wijken naar Chania, een stad in het westen van Kreta en ongeveer 150 kilometer verwijderd van de aanvankelijke eindbestemming. Daar kon het toestel een landing maken.

De A320 van Condor week op de heenvlucht uit naar Chania wegens harde wind © Flightradar24.com

Busreis op Kreta

Echter, door de ongeplande landing in Chania werden zowel de aankomende als de vertrekkende reizigers gedupeerd. De passagiers afkomstig uit Hamburg werden per bus alsnog naar Heraklion gebracht. Omdat het besluit de A320 alsnog naar de eindbestemming te vliegen uitbleef, werden de reizigers die aan het wachten waren op de vlucht naar Duitsland met de bus naar Chania gebracht. Zo werd een extra overnachting vermeden. Behalve dat de busreis twee uur duurde vertrok het vliegtuig ook nog eens met vijf uur vertraging naar Frankfurt.

Vervolgens landde de A320 in München wegens werkuren die overschrijden zouden gaan worden © Flightradar24.com

Opnieuw andere eindbestemming

Echter, in Frankfurt zouden de reizigers niet met deze vlucht aankomen. Een woordvoerder van Condor laat aan de Aerotelegraph weten dat de vertraging op Kreta ertoe leidde dat de bemanning de maximale werkuren zou overschrijden. Daarom was er geen voldoende tijd door te vliegen naar Frankfurt en moest de A320 landen op München. Daarmee waren de problemen nog niet van tafel. Ten eerste was de bagage achtergebleven in Griekenland. Daarnaast kon geen busvervoer op korte termijn naar de oorspronkelijke eindbestemming geregeld worden. Reizigers moesten daarvoor zelf zorgen, maar de ‘redelijke reiskosten’ konden op Condor verhaald worden.