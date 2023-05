Boeing 747 fors beschadigd tijdens landing | Video

Gisteren brak een deel van het onderstel van een Boeing 747-vrachtvliegtuig van Cargolux af. Het incident volgde nadat het vliegtuig uit voorzorg was teruggekeerd naar Luxembourg Airport omdat het onderstel niet kon worden ingeklapt.

Op internet circuleren diverse beelden waaruit blijkt dat het toestel significantie schade heeft opgelopen. Omstanders, onder wie vliegtuigspotters, op de luchthaven reageerden geschokt na de indrukwekkende landing van de Jumbo met rondvliegende delen van het onderstel. 🚨 El #Boeing #B747 LX-OCV de Cargolux tuvo un problema en el despegue y no pudo retraer el tren de aterrizaje. Tras arrojar el combustible, volvió a aterrizar. Durante la toma, perdió una de las patas del tren de aterrizaje principal. Parece que el avión no sufrió más… pic.twitter.com/51XiPuzTZl— On The Wings of Aviation (@OnAviation) May 14, 2023

Cargolux kwam gisteren via onder andere Twitter met het volgende statement: ‘Cargolux bevestigt hiermee dat een van haar vliegtuigen, de B747-400F, registratie LX-OCV, zondagavond om 18:52 uur een serieus landingsincident heeft gehad op de luchthaven van Luxemburg. Het vliegtuig kon tijdens het opstijgen vanuit Luxemburg het onderstel niet intrekken. Als gevolg hiervan werd het gedwongen brandstof veilig te dumpen om vervolgens terug te keren naar de luchthaven. Tijdens het uitrollen brak het rechteronderstel van het vliegtuig af. De 747 kwam echter gecontroleerd tot stilstand, hulpdiensten assisteerden. Niemand aan boord of op de grond liep verwondingen op. De bevoegde autoriteiten zijn op de hoogte gebracht van het incident. Het vliegtuig staat op de landingsbaan en herstelwerkzaamheden zijn gaande.’

Vijf uur na het incident kon de luchthaven weer worden opengesteld voor het vliegverkeer. Vluchten die niet konden landen werden omgeleid naar andere nabijgelegen luchthavens, waaronder Brussel. De passagiers werden per bus alsnog naar Luxemburg gebracht.