‘Cathay-piloten taxiën mogelijk bewust te langzaam’

Cathay Pacific wil strenger gaan controleren op de snelheden waarmee haar piloten gebruik maken van de taxibanen.

Uit bevindingen blijkt dat een aantal van hun vliegers met lagere snelheden taxiën in vergelijking met vakgenoten van andere luchtvaartmaatschappijen. Volgens informatie van Hong Kong International Airport worden normaliter snelheden van vijftien tot twintig knopen bereikt terwijl deze onder gunstige omstandigheden kunnen oplopen tot dertig knopen. Onvermeld blijft met welke snelheden de piloten van Cathay taxiën.Uiteraard is het van belang dat er voldoende afstand is tussen de vliegtuigen, maar opstoppingen moeten ook worden voorkomen. Door de langzamere taxisnelheden kan het vliegverkeer op de luchthavens gehinderd worden en dit gaat zowel om het taxiën, starten en landen van de toestellen. Evenmin draagt het bij aan duurzamere operaties op vliegvelden. Het kan gebeuren dat een machine een doorstart moet maken als gevolg van een bezette landingsbaan. Hierdoor neemt de vluchtduur toe en verbruikt een vliegtuig meer brandstof. Dat geldt eveneens op de grond. Als een toestel vertraging oploopt richting de startbaan, kost dat meer stationair motorvermogen. Omdat binnen de luchtvaartwereld de operaties nauw met elkaar in verband staan, kunnen de verstoringen bovendien een domino-effect bewerkstelligen.

Strengere controle

Cathay liet haar piloten onlangs per mail weten dat aan deze trainerende taxibewegingen een einde moet komen. Eerdere gevallen hiervan worden door de maatschappij niet vervolgd. Maar wanneer ze zich opnieuw voordoen blijven maatregelen niet uit, met mogelijk disciplinaire consequenties. ‘Cathay Pacific werkt nauw samen met luchthavenautoriteiten in Hong Kong en andere plaatsen waar we actief zijn. We nemen alle feedback van onze gesprekken serieus. Veiligheid is altijd onze hoogste prioriteit. We zijn trots op onze hoge niveaus van ervaring en operationele normen’, aldus Cathay Pacific bij Simple Flying.

‘Opzettelijk te langzaam’

Het medium sluit evenals The Standard niet uit dat het langzamere taxiën mogelijk met voorbedachten rade gebeurt. Als vliegtuigen met een lagere snelheid op de taxibaan rijden, neemt de vliegtijd toe waardoor vliegers meer salaris per vlucht ontvangen. Gedurende de coronacrisis werd Cathay Pacific hard geraakt. Om enigszins het hoofd boven water te houden, liet de airline piloten noodgedwongen genoegen nemen met lagere salarissen. Gingen zij daarmee niet akkoord dan hing ontslag in de lucht. Anno nu zijn hun salarissen nog altijd dertig procent lager dan in de tijd voor de coronapandemie.