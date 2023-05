Gesteggel tussen (ex)aandeelhouders Eelde

De gemeente Groningen moet de portemonnee trekken en zes miljoen euro bijdragen aan Groningen Airport Eelde (GAE). Dat vinden gemeenteraadsleden in de gemeente Tynaarlo. De stad Groningen lijkt daar echter nog altijd geen gehoor aan te willen geven.

Al sinds 2017 is het politiek gesteggel. Toen besloten de aandeelhouders van de luchthaven geld in een investeringsfonds te pompen. De geambieerde 46 miljoen euro uit deze pot zou ingezet moeten worden ter modernisering van de luchthaven en het opzetten van nieuwe routes.

Groningen tegen de rest

De stad Groningen zou volgens de plannen twaalf miljoen euro moeten bijdragen aan het investeringsfonds. De gemeenteraad wil echter hieraan niet meer uitgeven dan zes miljoen euro, hetgeen dus neerkomt op de helft. Dit natuurlijk tot grote ontevredenheid van de overige aandeelhouders. Het gaat hier om de gemeentes Tynaarlo en Assen, en de provincies Groningen en Drenthe. Zij menen dat Groningen alsnog niet zes, maar twaalf miljoen euro moet bijdragen. Het meest gehoorde argument is dat Groningen 26 procent van de aandelen van GAE bezit. Een evenredige bijdrage aan het investeringsfonds zou in dat licht zo’n twaalf miljoen euro zijn.

Symbolisch bedrag

In het stadhuis aan de Grote Markt in Groningen gaat men hierin niet mee. De stad heeft dan ook de aandelen in Eelde van de hand gedaan aan de Friese investeringsmaatschappij FB Oranjewoud. Rijk wordt Groningen hier niet van: met de overdracht is een symbolisch bedrag van één euro gemoeid. Duidelijk is dus dat de stad weinig met de luchthaven te maken wil hebben. Volgens het Groningse college van B&W is de zaak afgerond: ‘Wij laten het bij de feitelijke constatering dat een openstaande betalingsverplichting niet bestaat noch is gevorderd op welke wijze dan ook.’ De andere aandeelhouders lijken dus te kunnen fluiten naar de zes miljoen waarvoor Groningen volgens hen verantwoordelijk is.

Andere aandeelhouders ontstemd

In de raad van Tynaarlo, wordt hoogst ontstemd gereageerd door onder andere VVD-raadslid Jan Smits: ‘Het vliegveld moet aandringen op het betalen van de kosten door de gemeente Groningen. Het heeft geen pas dat andere investeerders hier nu de dupe van zijn’. Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) deelt de onvrede in de raad: ‘Bij mijn weten staat Groningen nog steeds voor zes miljoen aan de lat.’ De wethouder zegt op dit moment niet te weten hoe sterk zijn gemeente vanuit een juridisch oogpunt staat. Juridische stappen, zoals enkele raadsleden graag zouden zien, vindt hij nu dan ook nog voorbarig. In juni volgt een aandeelhoudersvergadering. Daar wil de wethouder de problemen nogmaals ter tafel brengen. FB Oranjewoud is in ieder geval niet van plan de achtergebleven investering van Groningen voor zijn rekening te nemen. De maatschappij heeft bij de overname vrijwaring van financiële bijdragen bedongen. De wethouder in Tynaarlo begrijpt hun standpunt en blijft Groningen dan ook verantwoordelijk houden voor het gat in het investeringsfonds voor Eelde.