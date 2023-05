KLM en Schiphol treffen schikking

KLM en Schiphol zijn het eens over een schikking als gevolg van de chaos die afgelopen zomervakantie veroorzaakt werd door de personeelstekorten.

In de zomervakantie ging het net zoals in het jaar daarvoor behoorlijk mis op de luchthaven. Al in juni werd bekend dat Schiphol een maximum aantal vertrekkende passagiers per dag wilde toelaten. Luchtvaartmaatschappijen moesten daardoor inschikken. Een slotcoördinator kwam eraan te pas om de slots eerlijk onder hen te verdelen. KLM annuleerde noodgedwongen in het Pinksterweekend al diverse vluchten. Er vonden de nodige omboekingen plaats. In de zomer moest KLM het aantal opstappende passagiers terugbrengen naar zevenduizend per dag. Opnieuw kon de airline niet alle vluchten laten doorgaan. Ook na de zomer kreeg zij het nog te stellen met de naweeën.

Schadevergoeding

De financiële gevolgen voor KLM waren groot: het kostte haar 225 miljoen euro. De kostenpost bestond onder meer uit omboekingen en vergoedingen aan klanten. Schiphol berichtte aan elke getroffen luchtvaartmaatschappij per passagier van wie de vlucht geannuleerd werd, 350 euro uit te keren. KLM wilde echter het volledige bedrag terugkrijgen. Ingewijden vertelden De Telegraaf dat dit niet lukte. Uiteindelijk is er wel een schikking getroffen tussen KLM en Schiphol. De hoogte hiervan is niet bekend.

Meer maatschappijen gedupeerd

Behalve KLM ondervonden meer luchtvaartmaatschappijen hinder als gevolg van de beperkingen die Schiphol oplegde. Corendon, Transavia en TUI werden eveneens getroffen. Zij moesten eveneens vluchten annuleren, omboeken en verplaatsen naar luchthavens, meermaals ook over de Nederlandse grens. Dat bracht evenzeer extra kosten met zich mee. Volgens De Telegraaf zijn ook andere luchtvaartmaatschappijen in gesprek gegaan met Schiphol. Naar verluidt lopen er in elk geval nog gesprekken met TUI.