VK belooft honderden drones aan Oekraïne

De Britse premier Rishi Sunak heeft honderden drones toegezegd aan Oekraïne. Dit gebeurde tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Londen. De Oekraïense leider reist door Europa om nieuwe wapensystemen te winnen voor een tegenoffensief tegen Rusland. De beloofde wapensystemen zijn gevechtsdrones voor de langere afstand.

Zelensky trof premier Rishi Sunak op Chequers Estate, het buitenverblijf van de Britse leider. De Oekraïense president is de eerste buitenlandse leider die Sunak daar heeft ontvangen sinds zijn aantreden in oktober. Op het landgoed werd de samenwerking tussen de twee landen verder besproken. In aanloop naar zijn komst twitterde Zelensky al hoopvol over nieuwe toezeggingen van de Britten: ‘Het VK is een leider als het gaat om het uitbreiden van onze capaciteiten op de grond en in de lucht. Deze samenwerking zal vandaag worden voortgezet.’

Extra steun: drones

En zo geschiedde. Eerder deze week werd door Londen al de levering van honderden luchtverdedigingsraketten aangekondigd. Nu komen daar honderden nieuwe langeafstandsaanvalsdrones met een bereik van meer dan tweehonderd kilometer bij. ‘Dit is een cruciaal moment in het strijd van Oekraïne in deze verschrikkelijke oorlog’, aldus Sunak in een verklaring. ‘Ze hebben de aanhoudende steun van de internationale gemeenschap nodig om zich te verdedigen tegen de niet aflatende en willekeurige aanvallen die al meer dan een jaar hun dagelijkse realiteit zijn.’

Behalve de levering van deze drones, tanks en ander wapentuig kondigde Groot-Brittannië ook aan deze zomer te beginnen met de basisopleiding van Oekraïense piloten, ‘hand in hand met de inspanningen van het VK om met andere landen samen te werken aan het leveren van F-16’s’.

Benefietronde

Het bezoek van Zelensky maakt deel uit van een ronde langs verschillende Europese hoofdsteden. Hiervoor legde hij bezoeken af aan Rome, Berlijn en Parijs. Ook daar was hij om steun te werven voorafgaand aan het geplande tegenoffensief. De afgelopen twee dagen kreeg hij grote extra toezeggingen van tanks, gepantserde voertuigen en andere wapens van Duitsland en Frankrijk.