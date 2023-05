Weer een technisch mankement bij KLM

Een Airbus A330-200 van KLM moest gisterenmiddag kort na het opstijgen vanaf Schiphol terugkeren naar de luchthaven. Dit omdat het onderstel van het vliegtuig niet kon worden ingeklapt.

Gisterenmiddag rond 16:00 vertrok het KLM-toestel richting de Saoedische hoofdstad Riyad en havenstad Dammam. Kort na de start deden zich echter problemen met het landingsgestel voor. Opnames van gesprekken tussen de piloten en de luchtverkeersleiding laten volgens NH Nieuws duidelijk horen dat het ‘landingsgestel niet omhoog kwam’. Hoewel dit een verdere voortzetting van de vlucht in de weg stond, lieten de bemanningsleden weten dat het verder ‘geen groot probleem’ was.

Geen stress

Om ervoor te zorgen dat de Airbus bij terugkeer niet een te hoog landingsgewicht had, kreeg het toestel een aantal vliegpatronen toegewezen van de luchtverkeersleiding om de landing uit te stellen en zo nog wat kerosine te verbranden. Ondanks de beperkte ernst van de situatie werd de machine daarbij nadrukkelijk weggeleid van drukke gebieden. Zo wilde de luchtverkeersleiding niet dat ze te lang boven Utrecht bleven vliegen: ‘Je zit net boven een redelijk druk stukje Nederland.’ Hierop werd het toestel richting het IJsselmeer gestuurd. Ondertussen bleef de sfeer aan boord alleszins gemoedelijk. Een van de piloten merkte nog op boven zijn woonplaats te vliegen richting de luchtverkeersleiding: ‘Dat is wel even mooi.’ Om 16.35 uur landde het vliegtuig weer veilig op de Aalsmeerbaan die daartoe tijdelijk werd vrijgehouden van ander verkeer. Andere vluchten weken uit naar de Kaagbaan. Verdere vluchten naar Riyad en Dammam van gisteren zijn geannuleerd.

Technische dienst onder druk

Het voorval met deze A330 was niet de eerste keer dat een toestel van KLM terug moest keren naar Schiphol de afgelopen tijd. Sterker nog: het is maar liefst het vierde soortgelijke incident bij de airline binnen twee weken tijd. Volgens KLM houden de mankementen van de vier toestellen geen verband met elkaar. Wat wel zo is, is dat de technische dienst door personeelstekorten onder grote druk staat om alle toestellen operationeel te houden.

