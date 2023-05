Airbus betaalt Lufthansa miljoenen voor ‘eigen’ A380’s

Lufthansa verkoopt zes A380’s terug aan fabrikant Airbus, zo is al enkele jaren bekend. Inmiddels is de prijs van de overdracht bekend: de Europese vliegtuigbouwer betaalt de Duitsers ruim driehonderd miljoen euro voor de toestellen.

Tijdens de bekendmaking van de aankoop van twintig Boeing 787’s en twintig Airbus A350’s in 2019 kondigde Lufthansa tevens ‘de verkoop aan van zes van de veertien A380’s aan Airbus’ aan. De aankoopprijs werd destijds niet bekendgemaakt. De vliegtuigen zouden de vloot van Lufthansa in 2022 en 2023 gaan verlaten.

Inmiddels is meer duidelijk over het bedrag dat Lufthansa voor de A380’s heeft ontvangen, meldt het Duitse Aerotelegraph. In het jaarverslag van 2022 staat opgenomen dat er richting november 2023 zes Superjumbo’s terug naar Airbus gaan. Onder de activa staat bovendien een post van 315 miljoen euro opgenomen die de verkoop van de viermotorige toestellen betreft. Echter, in het recent gepubliceerde Q1-kwartaalverslag valt te lezen dat de waarderingen voor vijf van de A380’s met dertien miljoen euro verlaagd zijn vanwege onverzekerde stormschade. Het verkoopbedrag lijkt daarmee uit te komen op 302 miljoen euro.

De niet voor verkoop bestemde A380’s blijven overigens vrolijk doorvliegen bij de Duitse maatschappij. Vorig jaar werd al besloten dat vier van de resterende acht Superjumbo’s uit de woestijn zouden worden gehaald. Inmiddels zijn dat er zes geworden, al blijft het nog onduidelijk wat de laatste twee vliegtuigen te wachten staat. Afgelopen week kondigde het bedrijf bovendien aan dat de toestellen minimaal tot in 2027 door blijven vliegen.