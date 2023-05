Delta praat met trouwe partner over nieuwe jets

Delta Air Lines is in gesprek met Airbus over de aanschaf van een ‘groot aantal’ nieuwe widebody-vliegtuigen, meldt Bloomberg.

Het aantal vliegtuigen waarvan de aanschaf wordt besproken is vooralsnog onduidelijk. Er zou onderhandeld worden over zowel Airbus A350’s als A330neo’s, maar volgens bronnen van Bloomberg is het niet zeker dat er daadwerkelijk een akkoord bereikt zal worden. De eventuele nieuwe machines zouden de verouderde A330’s en Boeing 767’s moeten vervangen, waarvan Delta er op dit moment nog meer dan honderd heeft.

De Delta-vloot bestaat tegenwoordig uit ruim vierhonderd Airbus-toestellen, waaronder A350’s, A330’s en vliegtuigen uit de A320-familie. Bij de A330’s en de A320-varianten gaat het zowel om neo-jets als toestellen van de oudere generatie. Tegelijkertijd vliegt de Amerikaanse KLM-partner ook nog met meer dan 450 veelal verouderde Boeings, waaronder 717’s, 737’s, 757’s en 767’s. In 2020 kondigde de maatschappij al aan dat alle 717’s en 767-300’s over enkele jaren uitgefaseerd moeten zijn. De 767’s worden al gedeeltelijk vervangen door A330neo’s, waarvan Delta er inmiddels ruim twintig in ontvangst heeft genomen.