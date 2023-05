Opnieuw domper voor Transavia-passagiers

Transavia neemt extra maatregelen en zet een streep door nog eens 331 vluchten. De maatschappij zegt passagiers in het zomerseizoen met de maatregelen meer zekerheid te geven over hun reis.

Transavia kampt al langere tijd met problemen in de operatie. Enerzijds komen vliegtuigen die zouden worden ingefaseerd te laat binnen. Daarnaast lopen onderhoudswerkzaamheden uit en duren reparaties langer omdat de levering van vliegtuigonderdelen vertraagd is. Vanwege de beperkte onderhoudscapaciteit elders biedt uitbesteden geen oplossing. Bovendien is er vanuit moedermaatschappij KLM geen capaciteit om vliegtuigen uit te lenen en komt er ook vanuit de Franse zijde van het concern geen hulp. Om toch zoveel mogelijk vluchten te kunnen uitvoeren begon de maatschappij vorige maand met het wet-leasen van zowel een Airbus A320 als een Boeing 757.

Als gevolg van de problemen heeft Transavia al tientallen vluchten moeten schrappen. In juni komen daar nog eens 331 vluchten bij. ‘Ruim 95 procent van de vluchten zal volgens schema worden uitgevoerd. Transavia heeft voor bijna 80 procent van de gedupeerde passagiers een redelijk alternatief gevonden. Voor een beperkte groep passagiers is dit helaas niet gelukt’, schrijft de maatschappij dinsdag. Met de aanpassingen wil het bedrijf voor de zomer meer garantie geven dat een vlucht gewoon wordt uitgevoerd, zegt Transavia-CEO Marcel de Nooijer. ‘Passagiers en partners die bij ons boeken moeten er vooral zeker van kunnen zijn dat ze de reis krijgen die ze met onze vliegmaatschappij willen maken. Dat we het vluchtschema nu aanpassen, zorgt dat de duidelijkheid er is die iedereen wenst.’

Wel is er een lichtpuntje: ‘De laatste weken merkt Transavia dat het aantal vliegtuigen dat aan de grond moet blijven gestaag afneemt. Momenteel zijn nog vijf toestellen van de maatschappij niet beschikbaar. De verwachting is dat de komende weken meer vliegtuigen inzetbaar worden.’ Over juli en augustus volgt later een besluit, maar het lijkt erop dat ook in die maanden nog twee procent van de vluchten niet door zal gaan.