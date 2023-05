Sukhoi Su-27 ‘verjaagt’ westerse patrouillevliegtuigen

Rusland heeft een Su-27 straaljager ingezet om te voorkomen dat Franse en Duitse patrouillevluchten het Russische luchtruim binnendringen. Dat meldt het Russische Ministerie van Defensie.

Rusland zei dat de vluchten werden uitgevoerd door een Duits P-3C-patrouillevliegtuig en een Frans Atlantic-2 maritiem-patrouillevliegtuig. Nadat de Russische jet naderde wendden het Franse en het Duitse toestel zich van Rusland af. Hierop kon de Sukhoi Su-27 in kwestie terugkeren naar de basis, aldus het Ministerie van Defensie.

‘Er zijn twee luchtdoelen gedetecteerd die de staatsgrens van Rusland naderden’, meldt het ministerie in het statement. ‘Om de doelen te identificeren en te voorkomen dat de Russische staatsgrenzen worden geschonden, werd een Su-27-straaljager van de Baltische Vloot ingezet’, voegden de Russen eraan toe. Persbureau Reuters, dat bericht deed over het voorval, heeft de Russische claims nog niet direct kunnen verifiëren.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Russen berichten doen over een vermeende bijna-schending van het Russische grondgebied door westerse machines. De piloot van een Pools patrouillevliegtuig verloor vorige week vrijdag voor korte tijd de controle over het toestel. Dit gebeurde nadat het boven de Zwarte Zee door een Russisch gevechtsvliegtuig werd onderschept. Ook toen werd door de Russen gezegd dat de toestellen het Russisch luchtruim dreigden te schenden.