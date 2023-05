Twee doden bij crash met Learjet

Op het vliegveld van de Bundeswehr in het Duitse Hohn vond gisterenmiddag een ernstig ongeluk plaats met een Learjet. Hierbij verongelukten de beide vliegers.

Rond 13.35 uur klonk in Hohn een harde knal, vertelde een luisteraar aan NDR Schleswig-Holstein. Volgens het Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation (BFU) deed zich een ongeluk voor met een civiele Learjet op het terrein van het vliegveld in het dorp. Een woordvoerder van de Bundeswehr bevestigde een vliegtuigcrash.

Learjet stortte neer op vliegbasis

Door de beperkte grootte worden Learjets van de types 35A en 36A vaak gebruikt als doel in oefeningen van onder andere de Duitse luchtmacht. Deze zogenaamde Aerial Target Simulation wordt uitgevoerd door GFD. Airbus, het moederbedrijf van GFD, schreef in een verklaring op Twitter dat de Learjet 35A in kwestie van Hohn naar een trainingsmissie met luchtverkeersleiders van de Duitse luchtmacht in Noord-Duitsland had moeten vliegen.

Het ongeluk deed zich voor tijdens het opstijgen op de vliegbasis, aldus de Bundeswehr. Volgens de BFU kwamen twee mensen, de piloten van het toestel, bij het ongeluk om het leven. Inmiddels heeft kapitein Olaf Keck van de Bundeswehr deze informatie bevestigd. Er vielen geen slachtoffers op de grond.

Brandweer en politie rukken uit

Het is nog onduidelijk hoe de crash heeft kunnen gebeuren. Volgens Keck zijn experts van het federale agentschap in Hohn om het ongeluk nader te onderzoeken. Direct na de crash rukten een groot contingent brandweer en politie uit naar het vliegveld. Het is overigens niet de eerste keer dat er een ongeluk gebeurt met een Learjet van GFD. Zo kwamen in 2014 een Learjet en een Eurofighter Typhoon met elkaar in botsing tijdens een oefening.