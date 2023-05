Definitieve vrijspraak ‘complete opluchting’ voor Julio Poch

Julio Poch en zijn familie hebben alle reden blij te zijn. In hoger beroep is de oud-vlieger volledig gerehabiliteerd van de beschuldigingen over betrokkenheid bij dodenvluchten in Argentinië tijdens het militaire regime tussen 1976 en 1983.

Tijdens de dagelijkse talkshow van Eva Jinek was gisteren het advocatenduo Geert-Jan en Carry Knoops van de partij. ‘Puur toeval’, aldus Julio Poch. ‘Het echtpaar was aanwezig om te vertellen over enkele andere gerechtelijke dwalingen.’

Zijn definitieve vrijspraak vormde de inkopper van het programma. ‘Onmogelijk kan worden aangetoond dat Poch enig verwijt valt te maken’, zegt Geert-Jan Knoops, uit de uitspraak citerend. ‘Dus het gaat veel verder dan het gebrek aan bewijs’, licht hij toe. ‘Het is een complete rehabilitatie.’ Dat de hoogste rechter van Argentinië Poch nu definitief vrijspreekt, betekent veel voor de oud-piloot, aldus Knoops bij Jinek. ‘Voor hem is dit een waanzinnig moment. Hij heeft veertien jaar van zijn leven hiernaartoe geleefd. En je kunt je voorstellen dat dit voor hem gewoon nu een definitieve bevrijding is van dat enorme juk dat toch op zijn schouders lag. Voor zijn vrouw en kinderen is dit natuurlijk ook een bevestiging van de ultieme onschuld van deze man.’ Poch zelf heeft minder woorden: ‘Een complete opluchting.’

De voormalige Transavia-gezagvoerder werd in 2017 al unaniem vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodenvluchten. Daags daarna kondigde het Argentijnse OM aan hiertegen in hoger beroep te gaan. Op 7 december 2017 keerde Poch na acht jaar onschuldig te hebben vastgezeten, voor het eerst terug in Nederland, na op 22 september 2009 in Valencia te zijn gearresteerd in het Spaanse Valencia, tijdens zijn laatste vlucht voor zijn pensioen.

Lees meer over de zaak van Julio Poch