KLM weerlegt: ‘Dat is nu voorbijgaand’

Maarten Stienen, operationeel topman van KLM, zegt dat Schiphol ondanks de problemen met de Embraer E195-E2 geen vluchten hoeft te annuleren.

De motoren van een groot deel van de E2’s hebben momenteel te maken motorperformance-problemen. Hoewel de vliegveiligheid niet in het geding komt, moet KLM die alsnog aan de grond houden. De Braziliaanse vliegtuigbouwer is samen met Pratt & Whitney op zoek naar een oplossing. Die zou nog niet in zicht zijn, al verwacht Stienen dat die niet heel lang meer op zich laat wachten. ‘Dat is voorbijgaand. Het toestel zelf is fantastisch. Maar er zitten kinderziekten in die ons nu flink voor de voeten lopen’, zegt hij in gesprek met het Parool. Als gevolg hiervan worden E190’s, die in eerste instantie langzamerhand uitgefaseerd hadden moeten worden door de komst van de E2, langer ingezet.

Geen annuleringen in zomer

In de zomervakantie zouden naar verwachting niet alle KLM-vluchten doorgang kunnen vinden. KLM liet al wel eerder weten dat alle reizigers op alternatieve vluchten omgeboekt kunnen worden. De luchtvaartmaatschappij is al lange tijd op de hoogte van het probleem met de motoren en anticipeert daarop. ‘We hebben er rekening mee gehouden toen we onze planning maakten. Reizigers hoeven niet bang te zijn dat hun vlucht niet doorgaat. We kunnen in zo’n geval misschien schuiven in vertrektijd, maar dat houden we zo beperkt mogelijk’, weerlegt de operationeel topman eerdere berichtgevingen.

KLM beschikt over reservevliegtuigen

Stienen zegt dat vluchten alleen geannuleerd worden als een acuut probleem met een toestel zich voordoet. Naast de E190’s die meer vliegminuten moeten maken, kan KLM eveneens een beroep doen op gehuurde vliegtuigen van German Airways. ‘We hebben nu meer vliegtuigen in reserve staan. Die kunnen we inzetten als er om een of andere reden een toestel uitvalt’, stelt hij. Transavia moet daarentegen wel in sommige gevallen op het laatste moment vluchten annuleren doordat geen reservevliegtuigen beschikbaar zijn. ‘In zo’n vakantieperiode is dat echt heel vervelend. De oorzaak maakt de passagier niet uit, die is terecht boos.’