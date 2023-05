Lauda stelt afscheid Airbus A320 uit

Lauda vliegt langer door dan gepland met haar Airbus A320’s. De dochtermaatschappij van Ryanair denkt nog zeker zeven jaar met het type te vliegen.

In mei 2021 kondigde Ryanair aan dat het de 29 Airbus A320’s uiterlijk in 2025 wilde teruggeven aan de leasemaatschappij. Anderhalf jaar later verscheen er een uitfaseringsplan in het jaarverslag van de Ryanair Group. Daarin stond dat het type pas in 2027 de vloot volledig verlaat. Nu is duidelijk dat ook dit plan in de doofpot is gestopt.

Tijdens de ondertekening van het contract voor de aankoop van honderden Boeing 737 MAX-10’s, liet Michael O’Leary, Ryanair-CEO, een afbeelding zien met daarop de verwachte vlootomvang tot en met maart 2034. Het staafdiagram geeft naast de enorme 737-vloot, ook de A320-vloot van Lauda weer. Volgens de nieuwe planning moet de laatste A320 de vloot in 2030 verlaten. Daarna blijven er enkel 737 MAX-10’s, 737-8200’s en 737-800’s over. In 2034 moet de vloot uit achthonderd vliegtuigen bestaan.

Kosten

Dat Ryanair het al zo lang vol hield met maar een handvol A320’s is opmerkelijk. Voor een low-cost maatschappij is het namelijk veel voordeliger een zogenaamde single type fleet te hanteren. Op deze manier worden de onderhouds- en personeelskosten zo laag mogelijk gehouden. Ryanair moet nu speciaal piloten en onderhoudspersoneel opleiden voor maar 29 Airbus-toestellen.