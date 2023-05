Maatschappijen willen dat EU ingrijpt tegen stakingen

Als het aan belangenorganisatie Airlines 4 Europe (A4E) ligt grijpt de Europese Commissie in tegen stakingen bij luchtverkeersleidingen.

Alleen al dit jaar zorgde een golf van stakingen bij luchtverkeersleidingsorganisaties door heel Europa voor meer dan drieduizend vluchtannuleringen. Daarnaast werden zo’n 23.000 vluchten vertraagd, waar meer dan tien miljoen reizigers door geraakt werden. Nu de piekdrukte van het zomerseizoen in aantocht is, dreigen plannen van nog eens miljoenen reizigers de dupe te worden van stakingen, stelt A4E. ‘We respecteren het recht te staken, maar het domino-effect dat het heeft in andere lidstaten is onhoudbaar. Miljoenen Europeanen willen graag op reis deze zomer, en door stakingen dreigen hun plannen in het water te vallen’, zegt Laurent Donceel, interim-topman van A4E.

De lobbyorganisatie roept lidstaten van de Europese Unie op een aantal maatregelen te nemen om dat te voorkomen. Zo zouden onder meer een bemiddelingstraject verplicht moeten worden gesteld voorafgaand aan stakingsdreigingen, zouden stakingen 21 dagen van tevoren moeten worden aangekondigd en zouden overvluchten niet benadeeld moeten worden door eventuele stakingen.

Eerder dit jaar startte Ryanair, dat met name de dupe is geworden van stakingen bij de Franse verkeersleiding, al een petitie tegen het vele staken. Die is al meer dan honderdduizend keer ondertekend, maar om het onderwerp op de agenda van de Europese Commissie te krijgen zijn meer dan een miljoen handtekeningen nodig.