Ballon valt op vliegtuig en vat vlam

Een onbemande heteluchtballon landde zondag op een geparkeerde Embraer 195 van Azul Airlines. Kort daarna vloog de ballon in brand.

Het incident gebeurde op de luchthaven van Rio de Janeiro Santos Dumont. Op het moment dat de ballon op het toestel terechtkwam, werd de Embraer bijgetankt. Het vaartuig viel vervolgens op de grond en vloog in brand, daarbij voor een zeer gevaarlijke situatie zorgend. De luchthavenbrandweer reageerde snel en had het vuur snel onder de controle. Niemand raakte gewond.

De brandweer van Rio de Janeiro is overigens al eerder gestart met een campagne om het gebruik van de onbemande ballonnen tegen te gaan. Brazilianen lanceren namelijk vaak illegaal grote, onbemande heteluchtballonnen. Het probleem doet zich in het hele land voor, maar is nergens zo erg als in Rio. Als de ballonnen neerstorten, kan dat fatale gevolgen hebben.

Colombia

Het ballonnenprobleem komt overigens niet alleen voor in Brazilië. Buurland Colombia kreeg ook al meermaals te maken met onbemande ballonnen die op luchthavens landen. Begin 2022 landde een ballon nog bijna bovenop een Boeing 737 van Copa Airlines. In 2020 kwam een Airbus A319 van Avianca in botsing met een onbemand vaartuig tijdens de daling naar de luchthaven van Bogota. Hoewel de slingers en ballon verstrikt raakten in de machine, slaagden de piloten erin veilig te landen.