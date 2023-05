‘Enorme veiligheidsrisico’s bij vrachtafhandeling Schiphol’

Een onderzoek van FNV naar de arbeidsomstandigheden bij de vrachtafhandeling op Schiphol brengt volgens de vakbond ‘schokkende resultaten’ aan het licht.

Uit het onderzoek blijkt dat onder de 229 deelnemende werknemers één op de tien het afgelopen jaar betrokken is geweest bij een incident dat leidde tot lichamelijke of geestelijke schade. Daarbij valt te denken aan een aanrijding, bekneld raken of ongelukken met gevaarlijke stoffen. Jaap de Bie, bestuurder van FNV Schiphol, is zeer kritisch: ‘Het kan niet dat dit soort onveilig en te zwaar werk bestaat in Nederland! Er moet snel iets gedaan worden aan de veiligheidssituatie van het personeel.’

Naast de zorgelijke situatie omtrent de veiligheid zou ook de werkdruk ‘vaak of altijd’ te hoog zijn, wat tot burn-out-gerelateerde klachten leidt. Vrachtafhandelaar Harry Koolbergen: ‘Op het platform rijden transporteurs met vracht die wel tussen de vijf en vijftien ton weegt. Die staan niet zomaar stil. Je moet dus steeds op je hoede zijn dat je niet aangereden wordt.’ Volgens FNV zou een ‘sociale standaard’ met een leefbaar minimumloon, een einde aan onzekere arbeidscontracten en een sector-cao, de situatie kunnen verbeteren. Momenteel hebben de meerdere vrachtafhandelingsbedrijven op Schiphol nog allemaal een eigen cao, waardoor het volgens de vakbond lastiger is om afspraken over bijvoorbeeld de veiligheid uniform in te voeren.