Amerikaanse luchtmacht werkt aan opvolger F-22

De Amerikaanse luchtmacht maakte gisteren bekend in 2024 een contract toe te wijzen voor de productie van het zesde generatie gevechtsvliegtuig. Deze stap is genomen om de superioriteit van de VS te behouden, te midden van de snelle ontwikkelingen in de Chinese militaire technologie.

Donderdag is er een geclassificeerd verzoek aan de industrie vrijgegeven met daarin een uiteenzetting van de technische specificaties voor het project. Er wordt verwacht dat de Amerikaanse vliegtuigbouwers Lockheed Martin, Boeing en Northrop Grumman zullen strijden om de opdracht binnen het kader van het Next Generation Air Dominance-programma. Dit programma beoogt de F-22 Raptor, geproduceerd door Lockheed, te vervangen. Hoewel de details grotendeels geheim zijn, is sinds 2020 al bekend dat er ten minste één prototype van de straaljager al heeft gevlogen.

De secretaris van de luchtmacht, Frank Kendall, verklaarde dat het nieuwe gevechtsvliegtuig is ontworpen om ‘te overleven, vol te houden, interoperabel en flexibel te zijn, en dit alles binnen extreem betwiste operationele omstandigheden.’ Hij voegde eraan toe: ‘Er is niets beter dan de Amerikaanse luchtmacht, maar we zullen onze voorsprong verliezen als we nu niet vooruitgaan.’ Het samen kunnen opereren met drones zal een belangrijke nieuwe functie zijn om aan deze voorwaarden te voldoen.

Voor 2024 heeft de luchtmacht een budget van $2,3 miljard voor het programma gereserveerd, naast een extra bedrag van $595 miljoen voor de verdere ontwikkeling van de motor voor het nieuwe gevechtsvliegtuig.

In december vorig jaar werd het eerste exemplaar van de Northrop Grumman B-21 Raider getoond, de opvolger van de B-1 en B-2 stealth bommenwerper. Net als bij de nieuwe jager, zal verregaande digitalisering een belangrijk onderdeel worden van dit nieuwe type bommenwerper.