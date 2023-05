Rolls-Royce demonstreert straalmotor van de toekomst

Rolls-Royce heeft de eerste UltraFan-demonstrator, ‘s werelds grootste geared turbofan, getest in zijn speciaal voor dit doel gebouwde Testbed 80-faciliteit in Derby, Engeland. De volledig op Sustainable Aviation Fuels (SAF) uitgevoerde test markeert het begin van een uitgebreid programma om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Dit model is bedoeld om verschillende nieuwe technieken te demonstreren en te testen en zal niet in de huidige vorm dienst gaan doen als onderdeel van een vliegtuig.

Het doel van de demonstratietests is het evalueren van een reeks geavanceerde functies, zoals een gear driven-architectuur, lichtere materialen die een hogere temperatuur aankunnen, en een gloednieuwe hogedrukkern. Deze nieuwe kern zorgt voor een Overall Pressure Ratio (OPR) van 70:1, wat betekent dat de lucht die de motor verlaat een luchtdruk heeft die 70 keer hoger is dan de lucht die de motor ingaat. Huidige vliegtuigmotoren hebben een OPR van 30:1 tot 60:1.

Het gearbox-systeem is vergelijkbaar met de techniek die CFM en Pratt & Whitney in hun motoren gebruiken. Deze techniek zorgt ervoor dat de lagedrukcompressor (de voorste zichtbare rotor) op een andere snelheid kan draaien dan de overige onderdelen van de motor. Hierdoor kunnen de verschillende compressors en turbines op een eigen optimale snelheid draaien.

Hoewel er momenteel geen directe klanten zijn voor de nieuwe motor, verwacht Rolls-Royce dat het schaalbare ontwerp, met een stuwkracht van 25.000 tot 110.000 lbs, gebruikt zal worden op zowel narrow- als wide body-vliegtuigen. Ook zal het mogelijk zijn bestaande motoren, zoals de Trent XWB, te voorzien van de nieuw geteste technologieën.

Hoewel de UltraFan-test goed van start ging, benadrukt het bedrijf het belang van voorzichtigheid bij het evalueren van het nieuwe systeem. Doordat er nog geen directe toepassingen zijn voor de motor, is er geen tijdsdruk en staat het demonstreren en testen van nieuwe technologieën centraal.

Verder onderzoekt Rolls-Royce de integratie van hybride-elektrische technologie en directe waterstofverbranding voor dit type motor. Gecombineerd met de mogelijkheid om de motor volledig op SAF te laten lopen, lijken de Engelsen goed op weg om duurzame technologieën mogelijk te maken voor de grote commerciële luchtvaart.