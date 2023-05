Upgrade passagier in Emirates A380 verpest

Een vrouwelijke passagier werd in de businessclass van een Airbus A380 van Emirates lastiggevallen door een medereiziger die dreigde over haar heen te urineren.

Het voorval deed zich voor op een vlucht vanuit Dubai onderweg naar Sydney waar ze samen met haar man haar dochter wilde bezoeken. De vrouw had voor de upgrade 108.000 airmiles gebruikt. Al vroeg tijdens de vlucht merkte het echtpaar een ‘ruige groep’ aan boord op. De man die over de vrouw heen wilde plassen, zou een dronken indruk hebben gemaakt. Meerdere keren kwam hij in de buurt van de zitplaats van de vrouw. ‘Het gebeurde een derde keer, en deze keer maakte hij zijn broek los en leek het alsof hij op mijn stoel ging plassen. Mijn man moest hem wegduwen’, schetst de vrouw de situatie in de businessclass van de A380 bij The Telegraph. Ze voegt eraan toe dat de medereiziger al op zijn eigen stoel had geplast. ‘Deze man heeft onze business class-reis volledig verpest en ik heb absoluut niet kunnen slapen omdat ik doodsbang was dat als ik mijn ogen zou sluiten, hij zou terugkomen en over me heen zou urineren.’

Voorval gerapporteerd

Alcohol in Dubai was voor aanvang van dit jaar erg prijzig. Sinds dit jaar heft de stad geen belasting van dertig procent meer op de verkoop van alcoholische dranken. Op deze manier wilde Dubai meer toeristen naar het Emiraat trekken. Ondanks dat is dronkenschap nog steeds streng verboden. Hierop kunnen hoge gevangenisstraffen komen te staan. Het voorval in de A380 werd volgens de vrouw in ieder geval gerapporteerd door het cabinepersoneel van Emirates. Daarnaast nam de reiziger contact op met de luchtvaartmaatschappij om voor de terugreis opnieuw businessclass te vliegen. Indien dat niet kan, eist ze haar 108.000 airmiles terug.