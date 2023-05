Verzet tegen heropenen vliegbasis De Peel groeit

Dertien gemeenten in Oost-Brabant en Limburg hebben in een gezamenlijke brief laten weten zich tegen de heropening van vliegbasis De Peel te keren. De brief was geadresseerd aan de informateurs die in de twee provincies bezig zijn een nieuw college te vormen naar aanleiding van de laatste Provinciale Statenverkiezingen in maart. De vliegbasis moet ruimte gaan bieden aan trainingsvluchten van de F-35.

De gemeenten geven aan dat deze vluchten een schadelijk effect zullen hebben op de leefbaarheid en de natuur in de omgeving en dat het ten koste kan gaan van woningbouw. Het officiële bezwaar van de gemeenten komt nadat bewoners eerder al met vergelijkbare argumenten kwamen.

Defensie liet al eerder in een statement weten de vliegbasis in ruste te willen heropenen en gaf daarbij de volgende uitleg: ‘De wereldwijde veiligheidssituatie verslechtert. De krijgsmacht groeit de komende jaren. Ook groeit het aantal F-35-jachtvliegtuigen. Vliegers en ondersteunend personeel moeten veel oefenen om ingezet te kunnen worden. Maar door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twente en Valkenburg zo’n zestien jaar geleden, heeft Defensie daarvoor weinig ruimte. Alle vliegbases zitten “vol” of bijna vol. Heropening van Vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen.’

Een belangrijk bezwaar is dat Defensie plant om ook ‘s avonds trainingsvluchten te laten plaatsvinden. Het plan is maximaal 24 weken per jaar niet meer dan 3.600 vliegbewegingen uit te voeren. Het uitvoeren van de vluchten over drie periodes van elk zes weken, is ook een mogelijkheid. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot middernacht en op vrijdag van 7.00 tot 16.45 uur.

Mochten de plannen van Defensie goedgekeurd worden dan zal de heropening van de vliegbasis op z’n vroegst in 2024 kunnen plaatsvinden.