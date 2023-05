A340 nieuwe luchtvaartmaatschappij omgebouwd

De Duitse luchtvaartmaatschappij Universal Sky Carrier (USC) kondigde eind vorig jaar aan haar opwachting te gaan maken. Dat doet zij onder meer met een omgebouwde Airbus A340.

Al eerder werd aangekondigd dat USC twee van deze types in dienst wilde nemen. Het betrof een A340-300 en -600 met registraties D-AUSC en D-AUSZ. De toestellen zouden ingezet moeten worden voor longhaul-chartervluchten voor zowel passagiers als vracht. Aannemelijk was toentertijd dan ook dat een van de twee omgebouwd zou worden tot vrachtvliegtuig. Dat was echter nog niet bevestigd. Nu is volgens de AeroTelegraph duidelijk dat Avensis Aviation in ieder geval één toestel transformeert. Dit maakt deel uit van het P2F-vrachtconversieprogramma. De A340 krijgt een elektrisch aangedreven vrachtdeur op het hoofddek. De toevoeging draagt bij aan de vliegveiligheid doordat het onmogelijk is de deur gedurende een vlucht te openen.

A340’s van SAA

Het is echter niet bekend of de A340-300 of de -600 de verandering ondergaat. Die eerste vloog in februari vanuit Johannesburg naar Frankfurt-Hahn en staat daar sindsdien geparkeerd. Die tweede bevindt zich eveneens op de Duitse luchthaven. Beide machines vlogen voorheen voor South African Airways (SAA). De uitfasering van het toestel maakte deel uit van een nieuw plan van de Afrikaanse luchtvaartmaatschappij. Daarin staat dat de vloot in 2023 verdubbeld moet worden en dat er geen plaats meer is voor de A319 en de A340. Daarentegen werd een A320 aan de vloot toegevoegd. Voor de A340 kwam na twintig jaar een eind aan operaties voor SAA. De luchtvaartmaatschappij maakte in het verleden gebruik van de A340-300, -600 en -900.