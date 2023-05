Delta-crew negeert allergie passagier

Sara Metzger, passagier aan boord van een Delta Air Lines-vlucht, moest zichzelf twee injecties toedienen nadat noten aan medereizigers waren uitgedeeld.

De vrouw was onderweg vanuit Saratoga in de staat Florida naar Portland, Oregon. Voordat ze aan boord stapte, stelde Metzger het cabinepersoneel ervan op de hoogte aan anafylaxie te lijden, een plotseling optredende overgevoeligheidsreactie op een geneesmiddel, een insectenbeet of voedingsmiddel, in dit geval op noten. Symptomen hiervan zijn onder meer jeukende lippen en ogen, een zwelling in de keel, afwijkende hartslag en het in een shocktoestand geraken. Ondanks deze waarschuwing kregen de passagiers te horen dat er snacks, waaronder amandelen, uitgedeeld zouden worden. Metzger vertelt dat ze de cabin crew opnieuw attendeerde op haar allergie. Haar werd gevraagd of ze een bufferzone om zich heen wilde of dat er helemaal geen noten zouden worden uitgedeeld. Ze koos voor het laatste. Desondanks kwamen de noten tóch voorbij.

Zwelling in keel

Algauw toen reizigers in de buurt van Metzger een portie amandelen in ontvangst namen, begon haar keel op te zwellen en ontstond er jeuk. De vrouw besloot naar het toilet te gaan om zichzelf een adrenaline-injectie toe te dienen. Ze zei dat het vliegtuig een noodlanding moest maken. Echter, een cardioloog die ook aan boord was, adviseerde af te wachten of de klachten afnamen. Toen die aanhielden gaf Metzger zichzelf een tweede injectie. Bij Business Insider sprak ze de hoop uit die ze tijdens de vlucht had om niet in het vliegtuig te zullen sterven. Naar verluidt medisch personeel op de grond aan de piloten hebben voorgesteld een ongeplande landing te maken. Maar de vliegers zetten de machine uiteindelijk op de eindbestemming aan de grond.

Landing in Portland

Eenmaal aangekomen in Portland moesten alle reizigers het vliegtuig verlaten alvorens paramedici Metzger konden bereiken. Als gevolg van het gebeuren heeft de gedupeerde passagier een klacht ingediend bij het Department of Transportation. ‘Ondanks het medische gevaar van mevrouw Metzger en de richtlijn van medische diensten op de grond, prioriteerde de piloot het voorstel van de cardioloog/passagier’, valt daarin te lezen. De vrouw heeft gezworen nooit meer met Delta te vliegen, al benadrukt de luchtvaartmaatschappij in een reactie dat veiligheid ‘topprioriteit’ is. Het is niet duidelijk waarom de amandelen toch uitgedeeld werden.

Een maand eerder maakte Lianne Mandelbaum aan boord van een vliegtuig van United Airlines eveneens mee dat er geen gehoor werd gegeven aan haar verzoek voor een bufferzone in verband met een notenallergie van haar zoon.