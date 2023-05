Fokker Next Gen wil waterstofvliegtuig bouwen

Lang hield Fokker Next Gen zich bezig met de ontwikkeling van de F-130. Nu kiest de fabrikant een nieuw pad en betreedt de markt van waterstofvliegtuigen.

Het nieuwe vliegtuig, dat nog geen type aanduiding heeft, wordt helemaal opnieuw ontworpen. De machine zal volgens Fokker Next Gen werken op vloeibare waterstof, duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) en kerosine. Daarnaast is het ontwerp zeer milieuvriendelijk. Al met al moet het vliegtuig emissies en geluidsoverlast verminderen. De productie en het onderhoud moeten op een duurzame manier verricht, evenals de recycling aan het einde van de levensduur.

In 2033 is het de bedoeling dat het eerste prototype het luchtruim kiest. Twee jaar later wil de fabrikant de eerste exemplaren afleveren. Om dit te bereiken wordt er een bestaande Fokker 100 omgebouwd tot testvliegtuig. ‘We gebruiken ons lichtste en meest geavanceerde bestaande vliegtuigontwerp als basis’, aldus het bedrijf. In 2027 wil de fabrikant de eerste grondtesten uitvoeren met de door waterstof aangedreven Fokker 100.

Rekkof

Fokker Next Gen is al jaren bezig met het ontwikkelen van een nieuw vliegtuig, weliswaar onder verschillende namen. Rekkof werd na het faillissement van Fokker opgericht met het doel weer vliegtuigen te produceren. Jaren later presenteerde Netherlands Aircraft Company (NAC) het plan van de F-130, een verlengde versie van de Fokker 100 met nieuwe systemen, vleugels en motoren. Voor zover bekend is dit idee nooit verder gekomen dan enkele tekeningen.