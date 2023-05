Jasje Embraer E190 KLM bekritiseerd

Een Embraer E190 van KLM vliegt sinds deze week met een regenboogvlag. Dit doet de luchtvaartmaatschappij in het kader van diversiteit, al staat niet iedereen hierom te springen.

Het vliegtuig staat te boek als de PH-EZG. KLM wil benadrukken dat iedere medewerker zich mag thuisvoelen. Tot augustus vliegt de maatschappij in ieder geval met dit uiterlijk. ‘We onderstrepen deze waarden en met deze speciale livery willen we dit ook uitdragen: een zichtbaar symbool voor medewerkers en onze klanten dat je mag zijn wie je wilt zijn’, licht Maarten Koopmans, directeur van KLM Cityhopper, toe bij De Telegraaf. Het is niet de eerste actie omtrent diversiteit. Eerder introduceerde KLM al de mogelijkheid voor reizigers om bij het boeken van een vlucht te kunnen kiezen voor een neutrale optie, in plaats van uitsluitend ‘man’ of ‘vrouw’ te moeten selecteren. Voorlopig kunnen alleen passagiers uit Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hiervan gebruik maken. KLM introduces more neutral forms of address for bookings in specific countries https://t.co/9ImuipSuLh— KLM Newsroom (@KLM_press) May 17, 2023

Kritiek op regenboogvlag

Hoewel KLM zoveel mogelijk belangen probeert te behartigen, is niet iedereen te spreken over het nieuwe jasje van de E190. Vooral omdat de luchtvaartmaatschappij mondiaal opereert zou het initiatief niet in ieder land even goed kunnen vallen. Sommige landen zien niets in diversiteit. ‘Met de regenboogvlaggen stoot KLM een grote groep moslimpassagiers voor het hoofd. En wat te denken van de eigen islamitische medewerkers’, betoogt een anonieme KLM-werknemer. Een andere medewerker is van mening dat er tal van andere mogelijkheden zijn om divers te zijn. Daarvoor is een E190 met regenboogvlag niet nodig. ‘Als internationaal opererend bedrijf moet de antenne hoger staan dan alleen het eigen personeel, helemaal als het iets is om aandacht te trekken. Dat kan verkeerd uitpakken’, vult een ingewijde aan. Echter, KLM verwacht internationaal geen problemen te krijgen, omdat het ‘geen politiek statement’ is.