Opzienbarende deelnemers bij oefening Turkse luchtmacht | Foto’s

Onder de naam ‘Anatolian Eagle’ organiseert de Turkse luchtmacht minimaal één keer per jaar een grootschalige internationale oefening. Turkse en buitenlandse luchtmachtsquadrons komen bijeen om gedurende twee weken diverse oefenmissies te vliegen.

Sinds 2001 vindt de oefening plaats op de vliegbasis Konya. Na enkele onderbrekingen, onder meer vanwege de coronapandemie, vond in 2021 weer Anatolian Eagle-oefening plaats. Dit jaar namen naast toestellen van de Turkse luchtmacht ook Pakistaanse, Qatarese en zelfs Azerbeidzjaanse vliegtuigen deel. Peter Steehouwer maakte bijzondere foto’s van de oefening.

Anatolian Eagle (Anadolu Kartalı in het Turks) is vergelijkbaar met ‘Frisian Flag’ op de vliegbasis Leeuwarden of ‘Red Flag’ op Nellis Air Force Base. 22 buitenlandse gevechtsvliegtuigen en meer dan 40 Turkse kwamen naar Konya. Dit jaar waren dat F-16’s uit Jordanië en Pakistan, en Britse Typhoons van de Royal Air Force. De meest opzienbarende deelnemers waren echter Sukhoi Su-25 ‘Frogfoots’ van de Azerbeidzjaanse luchtmacht. Een E-3A AWACS radarvliegtuig van de NAVO verzorgde de coördinatie in de lucht.