Paspoort op Spirit-vlucht niet nodig, tóch geweigerd

Een gezin mocht niet mee aan boord van een Spirit Airlines-vlucht naar Puerto Rico, omdat hun de ouders niet over een paspoort beschikten voor hun tweejarige kind. Echter, op een nationale bestemming is dat ook niet verplicht.

Het echtpaar was samen met hun zoontje vanuit Los Angeles op weg naar Puerto Rico. Op de luchthaven van vertrek ontstond het probleem. Omdat het stel bij de check-in geen paspoort kon tonen voor de peuter, meende de dienstdoende medewerker dat het gezin niet welkom was aan boord om reden dat het een internationale vlucht zou betreffen. Echter, Puerto Rico hoort sinds 1917 bij de Verenigde Staten. In dat jaar werd de Jones Act geïntroduceerd met als gevolg dat Puerto Ricanen als Amerikaanse staatsburgers worden beschouwd. Een paspoort was voor deze Spirit-vlucht derhalve niet vereist. Dat was dan ook de stellige overtuiging van de vrouw van het echtpaar. Het aanbod om óf een terugbetaling te accepteren óf de vlucht naar een latere datum te verplaatsen zodat er voor het kind alsnog een paspoort kon worden geregeld, vond ze onacceptabel. Het lukte niet een andere medewerker te spreken. ‘Er was geen empathie’, stelde ze bij CBS News ‘Er waren alleen maar muren.’

Met een andere vlucht

Behalve Spirit Airlines vliegt JetBlue, de aanstaande nieuwkomer op Schiphol, tussen Los Angeles en Puerto Rico. Bij die ticketbalie ging het gezin poolshoogte nemen of ze met die airline mee konden. Aan de last minute-plaatsen die nog beschikbaar bleken te zijn, hing echter een aanzienlijk hoger prijskaartje. De JetBlue-medewerker was wel op de hoogte van het feit dat er voor de beoogde vliegreis geen paspoorten getoond hoefden te worden. De ouders en hun zoon kwamen uiteindelijk alsnog aan in Puerto Rico, weliswaar pas ‘s nachts. Nadat CBS News naar aanleiding van dit voorval contact zocht met Spirit Airlines, verontschuldigde de luchtvaartmaatschappij zich bij de ouders. De tickets werden terugbetaald en ze ontvingen een reisvoucher die ze in een later stadium zouden kunnen gebruiken. De vrouw laat weten de inspanningen van Spirit Airlines te waarderen, maar staat nog niet te dringen om nog ooit met deze maatschappij te vliegen. ‘Mijn vertrouwen is geschonden door iets wat niet had mogen gebeuren’, zegt ze erover.