Boeing ontvangt bestelling voor VIP 777X

Boeing maakte op de EBACE in Genève bekend dat een bestelling te hebben ontvangen voor onder andere een Boeing 777X in VIP-uitvoering.

De 777X Boeing Business Jet (BBJ) werd in 2018 aangekondigd en is een uniek zakenvliegtuig. Zo is het bereik van de kleinste 777X BBJ, de 777-8, maar liefst 21.570 kilometer. Het vliegtuig kan daarmee elke mogelijke vlucht non-stop vliegen. Er kunnen maximaal 75 passagiers mee, afhankelijk van het model. Het vliegtuig beschikt over een slaapkamer met badkamer, een woonkamer en een vergaderzaal. Achterin bevinden zich first en businessclass-stoelen voor de overige passagiers.

De bestelling voor de 777-9 BBJ is goed voor een toestel met een bereik van maximaal 20.418 kilometer, net voldoende om non-stop naar de andere kant van de wereld te vliegen. Het vliegtuig kost ongeveer 370 miljoen euro, exclusief interieur.

EBACE

De European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) vindt jaarlijks plaats in Genève, Zwitserland. Bij de tentoonstelling worden de nieuwste zakenvliegtuigen en ontwikkelingen gepresenteerd. Het is een besloten evenement, alleen toegankelijk voor leden van de European Business Aviation Association (EBAA) en de National Business Aviation Association (NBAA, USA). Boeing ontving dit jaar tevens een bestelling voor twee 787-8 BBJ’s en een 737 MAX 7 BBJ.