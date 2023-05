Onbevoegde persoon in cockpit A350

Sam Chui, een bekende luchtvaartvlogger op YouTube, woonde de eerste vlucht van Starlux Airlines met een Airbus A350 bij vanuit Taipei (Taiwan) naar Los Angeles. Hij bezocht de cockpit, maar dat had niet gemogen.

In de cockpit zat Chang Kuo-wei, CEO van Starlux Airlines en tevens gezagvoerder op onder meer de A350. Nadat het toestel, registratie B-58503, geland was in Los Angeles mocht Sam Chui, die door de luchtvaartmaatschappij uitgenodigd was aanwezig te zijn bij de inaugurale vlucht, plaatsnemen in de cockpit toen het toestel tot stilstand gekomen was. Hij maakte een selfie met de captain en plaatste die op Facebook. Daarnaast uploadde Sam Chui de video waarin hij zijn ervaring gedurende de A350-vlucht van Starlux Airlines deelde.

Onderzoek ingesteld

De beelden op de sociale media bleven niet onopgemerkt. Ook trokken ze de aandacht van de Taiwanese burgerluchtvaartautoriteit Civil Aeronautics Administration (CAA). Volgens Liberty News maakt de CAA nu werk van het bezoek van Sam Chui aan de cockpit. In artikel 194 van Aircraft Flight Operation Regulations valt te lezen dat ‘niemand in de cockpit van een vliegtuig mag worden toegelaten, behalve het bevoegde personeel en de Flight Dispatchers van de luchtvaartmaatschappij’. Hoewel de YouTuber met zijn bezoek geen gevaar vormde voor de vliegveiligheid, is het niet toegestaan. Gesuggereerd wordt dat de CEO door visite in de cockpit toe te laten en de conclusie luidt dat hij daarmee de regels overtreden heeft, een boete van 2.000 dollar te wachten staat (omgerekend iets minder dan tweeduizend euro). In geval de burgerluchtvaartautoriteit nogmaals constateert dat een onbevoegd persoon de cockpit betreedt, kan de boete oplopen tot 20.000 dollar (circa 18.500 euro).