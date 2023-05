Spaanse straaljager crasht tijdens vliegdemonstratie

Een EF-18M Hornet is afgelopen zaterdag neergestort op de vliegbasis Zaragoza. Volgens berichten van de Spaanse luchtmacht kon de piloot zich met de schietstoel in veiligheid brengen. Het toestel is neergestort op het terrein van de vliegbasis.

Spaanse media schrijven dat het vliegtuig aan het oefenen was voor een vliegdemonstratie. Waarschijnlijk voerde het toestel een demo uit voor aanwezige luchtmachtmilitairen op de vliegbasis. De afgelopen twee weken vond op de Noord-Spaanse basis een internationale oefening plaats. Dit weekend kwam deze oefening, ‘Swift Response’ ten einde.

Op sociale media berichtte de Spaanse luchtmacht dat de piloot herstellende is van de verwondingen, opgelopen tijdens het gebruiken van de schietstoel. Hij zal de komende dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend gemaakt.