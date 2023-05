TUI: ‘Het is echt het gesprek van de dag’

Ook TUI ondervindt de gevolgen van de vluchten die Transavia, soms op het laatste moment, moet annuleren.

TUI biedt evenals Transavia een groot aantal vluchten binnen Europa aan. Soms vliegen beide luchtvaartmaatschappijen op dezelfde bestemmingen. Tóch verkoopt de reisorganisatie reizen die uitgevoerd worden door de dochteronderneming van KLM. ‘We bieden met name vluchten aan met onze eigen vloot, maar ook veel met Transavia. Die vliegen naar bestemmingen waar wij zelf niet heen gaan, steden bijvoorbeeld. Mensen zijn heel onzeker. Het is echt het gesprek van de dag. Ik zat van de week op een congres en ik hoorde om me heen: ‘Staat jouw vlucht nog in app?’ Een hoop mensen worden dus getroffen’, zegt Petra Kok, woordvoerder van TUI, in een interview bij In de Kantine van NPO Radio 1.

Meer annuleringen op komst

In de meivakantie moest Transavia als gevolg van de problemen met enkele Boeing 737’s tientallen vluchten annuleren. In juni lijken die problemen nog niet opgelost. Die maand schrapt de luchtvaartmaatschappij 331 vluchten. ‘Wij zijn afhankelijk van wat Transavia met die vluchten doet’, gaat de woordvoerder van TUI verder. Op de website van Transavia publiceert de maatschappij per periode vluchten die geannuleerd worden. Voor 16 mei kwam de volgende update online. ‘Ja, ze hebben in zoverre duidelijkheid gegeven dat er nog steeds een groot aantal vluchten uitgaan, alleen nu weten we dat verder van tevoren. Het is ook voorgekomen dat mensen al bijna in de slurf stonden toen de vlucht alsnog werd geannuleerd. We weten het eerder van tevoren dus we kunnen nu beter zorgen voor een alternatieve vlucht.’