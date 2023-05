Corendon gaat concurrentie aan met KLM

Corendon gaat vanaf november vijf keer per week definitief zelf reizigers van Amsterdam naar Curaçao vliegen. Daarmee komt er een einde aan de jarenlange samenwerking met KLM, en krijgt ook TUI er een concurrent bij.

Eerder deze maand gingen er al geruchten rond over de uitvoering van eigen vluchten, die nu definitief geworden is. Voor de uitvoering van de vluchten heeft Corendon een wetlease-overeenkomst gesloten met het Spaanse World2Fly, dat een Airbus A350-900 zal inzetten. Vanaf 3 november 2023 wordt er wekelijks vijf keer tussen Amsterdam en Curaçao gevlogen, in de periode tussen half juni en half september wordt dat zelfs zes keer. Aan boord van de A350, die volledig uit een economy class bestaat, is plek voor 432 passagiers. Corendon verkoopt tweederde van de tickets als onderdeel van een pakketreis. De overige tickets zijn los te boeken. De prijzen beginnen bij 299 euro voor een enkele reis en 598 euro voor een retourticket.

De afgelopen jaren is KLM minder gaan vliegen op Curaçao, waardoor Corendon niet langer zeker is van lage prijzen en de benodigde passagierscapaciteit. CEO Steven van der Heijden: ‘We nemen met pijn in het hart afscheid van de KLM met wie we tien jaar lang een prachtige strategische samenwerking hadden. Maar met de enorme investeringen die we op Curaçao gedaan hebben in nieuwe resorts, moeten we zeker zijn van voldoende vluchtcapaciteit tegen een concurrerende prijs. We hebben in World2Fly een hele goede partner gevonden.’ Vanaf november zullen TUI, KLM en Corendon gezamenlijk 25 vluchten per week naar Curaçao verzorgen, waardoor er volgens de reisorganisatie weer sprake zal zijn van ‘gezonde concurrentie’.

‘We zijn ontzettend trots dat we nu officieel onze eigen vluchten naar Curaçao kunnen aankondigen. We hebben het eiland in ons hart gesloten, we hebben ons op Curaçao gevestigd en we zetten ons in om de onderlinge relatie verder uit te bouwen met een focus op de lange termijn. Dat deden we al met ons vakantie-aanbod en onze eigen hotels, maar vanaf november ook met eigen vluchten. Ik kijk uit naar onze eerste vlucht op 3 november’, zegt een enthousiaste Atilay Uslu, eigenaar van Corendon.