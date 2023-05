Niceair vraagt faillissement aan

Nu Niceair haar enige vliegtuig kwijt is en geen vervanging kan vinden zit er niets anders op voor de Noord-IJslandse luchtvaartmaatschappij dan haar onderneming te beëindigen.

Niceair begon in 2022 met vluchten van Akureyri, in het noorden van IJsland, naar Alicante, Kopenhagen en Tenerife. Nog geen jaar later was de airline genoodzaakt haar operaties stil te leggen omdat haar enige vliegtuig, een Airbus A319, in beslag werd genomen. Volgens Niceair lag dit aan leasemaatschappij Hi Fly Malta, die de eigenaren van de Airbus niet zou hebben betaald. De IJslandse maatschappij begon direct met het zoeken naar een vervangend toestel, echter zonder succes.

Voor het jonge bedrijf zit er niks anders op dan het aanvragen van faillissement. ‘We betreuren ten zeerste de schade die is berokkend aan de klanten, het personeel, de leveranciers en andere betrokkenen van het bedrijf. Alle claims lopen via de juridische kanalen’, aldus Niceair in een verklaring. Eind april werden alle medewerkers al ontslagen.

A319

De Airbus A319, registratie 9H-XFW, verscheen eind mei 2022 voor het eerst in het Niceair-kleurenschema op Maastricht Aachen Airport. Eind maart 2023 beëindigde Hi Fly Malta het leasecontract met Niceair. Opslag van de A319 in Ierland volgde. Inmiddels is het toestel weer operationeel en vliegt het tijdelijk voor Air Baltic.