Rechter verbiedt alliantie American Airlines

American Airlines moet haar alliantie met JetBlue beëindigen, luidt het oordeel dat een Amerikaanse federale rechtbank vrijdag uitsprak.

De rechtbank ging mee in het pleidooi van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, dat stelde dat de alliantie tussen de twee luchtvaartmaatschappijen zorgt voor hogere prijzen voor consumenten. De ‘Northeast Alliance’, zoals American en Jetblue hun samenwerking zelf noemen, is volgens het ministerie de facto een fusie van de operaties in Bosten en New York die ervoor zorgt dat de twee airlines geen prikkel meer hebben om elkaar te beconcurreren. De rechter was het daarmee eens: ‘Deze twee machtige luchtvaartmaatschappijen treden in het noordoosten op als één entiteit, verdelen de markten onderling en vervangen volledige concurrentie door brede samenwerking.’

JetBlue zei teleurgesteld te zijn over de beslissing en stelt dat de alliantie enorm voordelig is geweest voor klanten doordat de lagere tarieven voor vliegtickets zijn uitgebreid ‘naar meer routes dan anders mogelijk zou zijn geweest’. American gaf aan dat het de juridische analyse van de rechtbank ‘duidelijk onjuist’ vindt en ‘ongekend voor een joint venture’. Volgens het bedrijf werkt de constructie ‘allesbehalve concurrentiebeperkend’. De twee bedrijven moeten hun samenwerking nu binnen dertig dagen ontbinden, al beraden beide zich nog op eventuele vervolgstappen.

Het oordeel betekent voorlopig een overwinning voor de regering van president Biden, die zich hard opstelt tegenover consolidaties en samenwerkingen in de luchtvaartindustrie. Eerder deze maand kondigde de president zelf nog aan dat zijn regering bezig is met een pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat airlines een financiële compensatie aan passagiers moeten betalen wanneer er sprake is van een verwijtbare lange vertraging. Dat pakket zou eind dit jaar klaar moeten zijn, maar het kan nog jaren duren voordat het daadwerkelijk geïmplementeerd is. Bovendien hebben sommige maatschappijen nu al hun bedenkingen bij de vraag of het ministerie de wettelijke bevoegdheid heeft dergelijke compensaties af te dwingen.