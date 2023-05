Textron presenteert nieuwe Cessna business jet

Bijna dertig jaar na de lancering lanceert Textron de nieuwste generatie van een Cessna Citation-zakenjet.

Het nieuwe middelgrote zakenvliegtuig heet de Cessna Citation Ascend. Dat maakte Textron maandag bekend op de EBACE-beurs in Genève. Het vliegtuig moet begin 2025 op de markt verschijnen. De zakenjet is grotendeels gebaseerd op de voorgaande versies, maar kent enkele belangrijke vernieuwingen.

Het nieuwe toestel is uitgerust met verbeterde Pratt & Whitney-motoren, die onder andere een hogere stuwkracht leveren. Naast nieuwe motoren krijgt de Citation Ascend ook een nieuwe cockpit en beschikt het over grotere ramen. Verder komen er drie grote 14-inch displays in de cockpit met ultrahoge resolutie en een splitscreen-functie. Ook zal het toestel over autothrottle beschikken, iets wat bij vele oudere zakenjets nog altijd ontbreekt.

Voorgangers

De Cessna Citation Excel werd 29 jaar geleden aangekondigd en vloog voor het eerst in 1996. Sindsdien heeft het type al heel wat veranderingen doorgemaakt. Zo kwam in 2004 de Citation XLS op de markt en vier jaar later de Citation XLS+, elk met verbeterde motoren en cockpitinstrumenten. In Nederland zijn deze machines regelmatig te vinden op verschillende vliegvelden. Cessna Citation XLS © Tim Volmer

EBACE

De European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) vindt jaarlijks plaats in Genève, Zwitserland. Bij de tentoonstelling worden de nieuwste zakenvliegtuigen en ontwikkelingen gepresenteerd. Eerder maakte Boeing hier bekend een bestelling te hebben ontvangen voor een VIP 777X.