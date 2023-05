Fokker opent widebody-hangaar in Hoogerheide

Fokker heeft in Hoogerheide een nieuwe onderhoudshangaar voor grote vliegtuigen in gebruik genomen. Zo heeft het bedrijf bekend gemaakt tijdens de European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE).

Fokker Techniek B.V. heeft een nieuwe wide-body hangaar in gebruik genomen Het nieuwe gebouw heeft een lengte van 87 meter, een breedte van 86 meter en een hoogte van 27 meter. Met deze afmetingen kan het onderdak bieden aan grote toestellen als de A330, A350, B787 en B777.

Duurzaam

Bij de bouw van de nieuwe hangaar van Fokker Techniek op vliegbasis Woensdrecht zijn volgens Fokker allerhande duurzame technieken toegepast. Naast het doel alle faciliteiten honderd procent elektrisch aangedreven te laten zijn is er zo ook milieuvriendelijk aardwarmtesysteem aangelegd. Bovendien wil Fokker richting het einde van dit jaar zonnepanelen op het dak van de hangaar plaatsen. Het ontwerp van de hangar is een coproductie van Fokker en het Spaanse architectenbureau Gaptek. Er is gebruik gemaakt van modulaire architectuur met lichtgewicht materialen. Volgens het bedrijf wordt daardoor de CO2-uitstoot van het gebouw met 75% verminderd ten opzichte van een conventionele hangaar.

Investering

In de hal is door Fokker Services Groep, het moederbedrijf van Fokker Techniek, flink geïnvesteerd. En bij deze investering blijft het volgens het bedrijf niet: ‘we willen er binnen drie à vijf jaar nóg zo’n hal bij zetten. Dat biedt toekomstperspectief aan onze klanten, personeel en leveranciers. De regio heeft er baat bij van extra broodjes bij de bakker, restaurants waar we met klanten gaan eten tot taxibedrijven die piloten naar huis brengen.”