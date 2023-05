Hoe komt Rusland nog aan vliegtuigonderdelen?

Vanwege westerse sancties is de export van vliegtuigonderdelen naar Rusland volledig aan banden gelegd. Toch komen er via omwegen nog onderdelen bij Russische luchtvaartmaatschappijen terecht.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat westerse landen een streng exportverbod op reserveonderdelen naar Rusland instelden. Doordat de vloot van Russische luchtvaartmaatschappijen voor een groot deel uit Airbussen en Boeings bestaat, heeft de maatregel een grote impact op de veiligheid van de vliegtuigen in het land. In verband met het ontstane tekort aan reserveonderdelen zijn airlines genoodzaakt drastische maatregelen te nemen. Op termijn wordt getracht onderdelen zelf te kunnen namaken, maar zolang dat niet mogelijk is worden er stilstaande vliegtuigen ‘gekannibaliseerd’, gaan er vliegtuigen naar Iran voor onderhoud en houdt Aeroflot technische mankementen zelfs buiten de boeken.

Toch gaat een substantieel deel van de westerse toestellen nog altijd dagelijks de lucht in. Dit komt deels doordat maatschappijen via omwegen nog altijd aan reserveonderdelen weten te komen. Het Russische onderzoeksmedium Proekt heeft deze omwegen met behulp van de Import Genius-handelsdatabase in kaart weten te brengen. In de periode tussen maart en augustus 2022 werd de import van onderdelen vanuit de VS en Europa naar Rusland vervangen door invoer vanuit onder meer China, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië. Zo leverde een in de VAE gevestigd bedrijf genaamd ‘Casper Aviation’ in juni 2022 bijvoorbeeld enkele in Frankrijk en de VS geproduceerde onderdelen aan het Russische S7 Airlines. De meeste leveringen lijken in de betreffende periode vanuit de VAE en Tadzjikistan te zijn gekomen, al blijft het voor zover bekend gaan om kleine aantallen. Deze onderdelen zijn niet in alle gevallen nieuw, maar komen bijvoorbeeld ook uit elders ontmantelde vliegtuigen.