Luchtmacht koopt bewapening voor drones

Waar jarenlang discussie over was is nu beslecht: de Reaper-drones van de Koninklijke Luchtmacht worden bewapend. De drones worden voorzien van bommen en raketten.

De vier MQ-9 Reaper-drones van de Koninklijke Luchtmacht gaan bewapend worden met vijfhonderdponders en Hellfire-raketten, zo heeft staatsecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) bekendgemaakt. Hoewel de bewapening de mogelijkheden van de Reaper vergroot voorziet de bewindspersoon niet dat er erg veel zal veranderen aan de inzet van de drones.

Controversieel

Vijf jaar geleden, toen Nederland overging op de aanschaf van de MQ-9 Reaper, was het vanuit de Tweede Kamer nog een nadrukkelijke voorwaarde: de drones worden niet bewapend. De grote drones, die bij het brede publiek bekend werden door Amerikaanse missies in het Midden-Oosten, waren controversieel. De ‘videospel-achtige’ beelden van bombardementen in onder andere Afghanistan en Irak waarbij niet zelden burgerdoden te betreuren waren riepen bij veel mensen negatieve gevoelens op. Hierop werd besloten dat de toestellen door Nederland alleen ingezet zouden worden als verkenningsvliegtuigen. De vier Reapers die de Koninklijke Luchtmacht nu in gebruik heeft doen dit met name in het Caribisch gebied. Vanaf Curaçao voorzien zij de kustwacht en de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency (DEA) van informatie over drugshandel rond de eilanden. Op Vliegbasis Leeuwarden, ver van de actie, worden de beelden geanalyseerd.

Bommen en raketten

Sinds de oorlog in Oekraïne is de Tweede Kamer vrijwel volledig gedraaid als het om investeringen in Defensie gaat. Eerder werd dan ook al bekendgemaakt dat Defensie nog vier extra Reapers aanschaft. Ook voor het voorheen impopulaire bewapenen van de Reapers bleek enige tijd geleden nu een meerderheid te zijn. In Oekraïne hebben bewapende drones laten zien van grote meerwaarde te zijn en dat maakt het bewapenen van de Reapers ook voor Nederland een logische stap. Gisteren maakte Van der Maat bekend dat de bewapening besteld is. Het gaat hier om Hellfire-raketten en vijfhonderdponder-bommen. Anders dan bij bijvoorbeeld de F-35 kunnen er maar twee per toestel mee. Bij de aankoop komt zo’n 100 tot 250 miljoen euro kijken. Door de gestegen vraag op de internationale markt zal het waarschijnlijk nog tot 2028 duren voordat alle drones bewapend zijn.