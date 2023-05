Lufthansa koopt nog meer A350’s

Lufthansa breidt haar vloot Airbus A350-900’s nog dit jaar uit met vier vliegtuigen. De Duitse maatschappij koopt de toestellen op de tweedehandsmarkt.

Lufthansa koopt vier van de dertien A350’s die de Zuid-Amerikaanse maatschappij LATAM sinds 2021 te koop heeft staan. Delta Air Lines nam eerder al negen A350’s over en de overige vier toestellen komen nu via vermogensbeheerder en financier Deucalion Aviation Limited in Duitsland terecht. De Duitsers lijken hier haast mee te hebben en verwachten het eerste vliegtuig nog voor het einde van het jaar in ontvangst te nemen. Het is nog niet bekend of Lufthansa een volledige herconfiguratie van de cabine zal uitvoeren voordat ze in gebruik wordt genomen of dat de toestellen voorlopig nog met het huidige LATAM-interieur zullen gaan vliegen.

Snelle vlootuitbreiding

Lufthansa koopt de extra widebodies om snel de capaciteit te vergroten. Het is niet de eerste keer dat de Duitse maatschappij tweedehands A350’s koopt. Vorig jaar nam het ook al vier airbus-toestellen over van Philippine Airlines. Lufthansa bracht daarmee het totale aantal A350’s in de vloot op 21 toestellen. De maatschappij heeft er daarbovenop maar liefst vijftig stuks in bestelling bij Airbus. Opvallend is dat Lufthansa bij de gehaaste vlootuitbreiding niet al te kieskeurig is. De maatschappij koopt namelijk niet alleen A350’s maar ook Boeings. Zo nam het vijf Boeing 787-9’s over van Hainan Airlines.